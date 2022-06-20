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رياضة

مصادر: محمد رورارة يترشح لمنصب رئيس الفاف

الشروق الرياضي
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مصادر: محمد رورارة يترشح لمنصب رئيس الفاف
أرشيف
روراوة رفقة المناجير العام للمنتخب الوطني

قرر محمد روراوة رسميا الترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، حسبما أكدته مصادر خاصة لقناة “الشروق نيوز”.

وأفادت المصادر ذاتها، أن روراوة بصدد القيام باتصالات مكثفة مع شخصيات رياضية لتشكيل مكتبه، حيث تحصل لحد الساعة على 17 ملف والرقم مرشح الارتفاع خلال الساعات القادمة.

وتتكون التشكيلة التي سيدخل بها محمد روراوة للجمعية الانتخابية للفاف، من أسماء ثقيلة في الساحة الرياضية الجزائرية، وفق المصادر ذاتها.

 وسيقدم الرئيس الأسبق لهيئة دالي ابراهيم ملف ترشحه أمسية الأحد المقبل.

الفاف: ترسيم استقالة عمارة وانتخاب خليفته يوم 7 جويلية

وافقت الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم الخميس 16 جوان 2022، على استقالة شرف الدين عمارة من رئاسة الهيئة الكروية.

وقد تمّ تعيين رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك على رأس لجنة الترشيحات، من أجل التحضير لعقد الجمعية العامة الانتخابية لتجديد المكتب الفيدرالي، بتاريخ 7 جويلية القادم.

وتضم اللجنة 4 أعضاء من رؤساء الرابطات. في حين عيّن رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية جمال قاسحي على رأس لجنة الطعون.

وينتظر أن تحسم الجمعية العامة الانتخابية يوم 7 جويلية المقبل، في هوية الرئيس الجديد للفاف، خلفا لعمارة المستقيل.

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