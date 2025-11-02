مصرع 5 أشخاص في حادث مرور بسطيف

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة في حادث مرور تمثل في تصادم بين 3 مركبات ببلدية بازر سكرة، شرق سطيف.

وحسبما أفاد به، الأحد، بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الحماية لوحدة العلمة بدعم من وحدة قجال لأجل حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد، نتج عن تصادم بين سيارتين سياحيتين وشاحنة ذات مقطورة على الطريق الولائي رقم 171 ببلدية بازر سكرة.

واستنادا لذات المصدر فإن الحادث أودى بحياة رجلين وإمرأتين وطفل صغير كانوا على متن سيارة سياحية وإصابة 3 رجال بجروح متفاوتة الخطورة كانوا على متن السيارة السياحية الأخرى حيث تم إسعاف وإجلاء الجرحى وتحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العلمة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني من جهتها تحقيقا لمعرفة ظروف وأسباب الحادث.