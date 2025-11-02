-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مصرع 5 أشخاص في حادث مرور بسطيف

الشروق أونلاين
  • 24
  • 0
مصرع 5 أشخاص في حادث مرور بسطيف

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة في حادث مرور تمثل في تصادم بين 3 مركبات ببلدية بازر سكرة، شرق سطيف.

وحسبما أفاد به، الأحد، بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الحماية لوحدة العلمة بدعم من وحدة قجال لأجل حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد، نتج عن تصادم بين سيارتين سياحيتين وشاحنة ذات مقطورة على الطريق الولائي رقم 171 ببلدية بازر سكرة.

واستنادا لذات المصدر فإن الحادث أودى بحياة رجلين وإمرأتين وطفل صغير كانوا على متن سيارة سياحية وإصابة 3 رجال بجروح متفاوتة الخطورة كانوا على متن السيارة السياحية الأخرى حيث تم إسعاف وإجلاء الجرحى وتحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العلمة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني من جهتها تحقيقا لمعرفة ظروف وأسباب الحادث.

مقالات ذات صلة
حركة النهضة تشدد على التعامل السيادي والندّي مع فرنسا

حركة النهضة تشدد على التعامل السيادي والندّي مع فرنسا

تضرعًا لنزول الغيث.. الجزائر تُقيم صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن

تضرعًا لنزول الغيث.. الجزائر تُقيم صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.. سعيود يهنئ الشعب الجزائري

الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.. سعيود يهنئ الشعب الجزائري

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد