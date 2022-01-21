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مصر.. أنباء عن وفاة سوزان مبارك وهذا ما قاله مصدر مقرب من العائلة!

جواهر الشروق
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مصر.. أنباء عن وفاة سوزان مبارك وهذا ما قاله مصدر مقرب من العائلة!
الرئيس الراحل حسني مبارك رفقة زوجته سوزان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة سوزان مبارك أرملة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بعد تدهور حالتها الصحية.

وبحسب ما كشف مصدر مقرب من عائلة مبارك، فإن سوزان بخير، ولا صحة لما تم نشره بـشأن وفاتها بعد تعرضها لأزمة صحية، مؤكدا أنها مجرد شائعات.

وفي وقت سابق، كشفت صفحة أبناء مبارك، على فيسبوك، حقيقة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لأرملة الرئيس الراحل.

وأفادت الصفحة، عبر منشور لها، بأنه “لا صحة لما تردد عن تدهور صحة سوزان مبارك، مؤكدة: “نشكر كل مَن سأل عن صحة (أم المصريين)، وفق ما ذكرت”.

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