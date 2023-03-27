مصر: تسهيلات جديدة في منح التأشيرة للسيّاح القادمين من الجزائر

أعلن وزير السياحة والآثار في مصر أحمد عيسى يوم الإثنين، عن تسهيلات جديدة في منح التأشيرة السياحية لمواطني عدّة دول، بينها الجزائر.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد أكد الوزير عيسى في مؤتمر صحفي، إمكانية منح تأشيرات دخول اضطرارية لدى الوصول إلى المنافذ المصرية، لمجموعات السيّاح القادمين من الجزائر وتونس والمغرب.

كما وافقت الحكومة المصرية على إصدار تأشيرة جديدة متعددة الزيارات لدخول أراضيها، مدّتها 5 سنوات، مقابل دفع ما قيمته 700 دولار.

ويمكن لمجموعات السيّاح القادمين من الجزائر، الاستفادة من هذه التأشيرة عن طريق الوكالات السياحية، عند الوصول إلى المنافذ المصرية، حسب ما ذكره الوزير.