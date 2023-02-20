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الجزائر

بالصور.. توافد سيّاح فرنسيين على جانت بعد تسهيلات منح التأشيرة

الشروق أونلاين
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بالصور.. توافد سيّاح فرنسيين على جانت بعد تسهيلات منح التأشيرة
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تسهيلات جديدة في منح التأشيرة الجزائرية

يستمرّ توافد السيّاح الأجانب والفرنسيين بصفة خاصة، إلى منطقة جانت في الصحراء الجزائرية. بفضل التسهيلات الجديدة في منح تأشيرات دخول التراب الوطني، في إطار الرحلات التي تنظّمها وكالات السياحة المعتمدة.

وتخصّص ولاية جانت شباكا وحيدا لتسليم التأشيرات السياحية عند الوصول، لفائدة السياح الأجانب القادمين عبر وكالات السفر، لزيارة المواقع السياحية في المنطقة.

وأكد الوالي بن عبد الله الشايب في وقت سابق، إسداءه تعليمات “بالتكفل الأمثل بالوافدين إلى جانت. خاصة أنها أول ولاية تستفيد من هذه التسهيلات”.

توافد السيّاح الأجانب إلى جانت في إطار التسهيلات الجديدة في منح التأشيرة الجزائرية

تسهيلات جديدة في منح التأشيرة الجزائرية للسيّاح الأجانب

ومنذ مطلع عام 2023 الجاري، أصبح بإمكان السيّاح الأجانب القادمين لزيارة المناطق السياحية في جنوب البلاد،  الحصول على التأشيرة الجزائرية، عند وصولهم إلى المعابر الحدودية. بدلا من إجراءات التأشيرة العادية.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية يوم الأربعاء، تهدف هذه الترتيبات الجديدة في منح تأشيرات دخول الجزائر، إلى ترقية السياحة الصحراوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “تأشيرات تسوية” ستُمنح للأجانب القادمين إلى الولايات الجنوبية، فور وصولهم إلى المطارات أو المعابر البريّة.

ويشترط في هذه العملية، أن يكون قدوم السائح الأجنبي عن طريق وكالة سياحية جزائرية معتمدة. على أن تقوم هذه الأخيرة بطلب التأشيرات عبر المنصات الرقمية لمديريات السياحة.

وستكون مدّة التأشيرات الممنوحة للسيّاح الأجانب القادمين إلى المناطق الجنوبية، مناسبة لفترة الرحلة السياحية التي قدموا إلى الجزائر عن طريقها.

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