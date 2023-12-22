 مصطلح لالة.. هل هو عربي أم أمازيغي؟

لماذا تحمله أشهر نساء الجزائر

رافق لقب لالة الكثير من النساء الشهيرات في الجزائر، حملته الأميرات، وراجت به نساء وبنات السلاطين والدايات، ورافق حياة المحاربات، وحتى تضاريس وأماكن نسبت إلى لالات الجزائر.. ويقال لالة للعروسة التي تكون سيدة النساء في يوم زفافها… لكن، ما سر هذا اللقب الجميل، المتوارث منذ مئات السنين، ومن هن أشهر لالات الجزائر؟

لالة الأصل

كلمة لالة أو لَـلّا، هي كلمة ليست عربية بل أمازيغية، فريدة وعريقة جدا، ذات معان سامية متعددة، تدل على التكريم والمكانة العظيمة التي يوليها الأمازيغ منذ القدم للمرأة في المجتمع.

وتحمل كلمة لالة في اللغة الأمازيغية معاني الشرف والتوقير والاحترام والتبجيل، وعلامة التمييز، بالنظر إلى أنه لقب أمازيغي فريد، لا تحمله سوى النساء الهامات والمؤثرات، أو من هن الأسر العريقة في شمال إفريقيا، عبر التاريخ.

في اللغة الأمازيغية، تعني كلمة لالة: المراة المُبجّلة، وتُنطق لَـلّا، كما تطلق كذلك على الأخت الكبرى.

رغم أصله الأمازيغي، إلا أن مصطلح لالة كان يستعمل بكثرة في المدن الكبرى، خاصة القصبة ومنطقة الفحص وأيضا في قسنطينة وتلمسان ووهران.. ويطلق على نساء الأعيان، وعلى النساء الصالحات لمكانتهن.. ومن طرائفه، أنه يستخدم للمناداة على أي امرأة، إذا جُهل اسمها، كما يصاغ أيضا لتغيير المعنى المقصود، بإضافة ضمائر الملكية إليه: فيقال مثلا: لالّاك، وفي القبائلية يقال لالّاس لالّام… إلخ، وذلك خلافا للمصطلحات المقابلة له في اللغات الأجنبية. وقد انتقلت هذه الكلمة الأمازيغية إلى اللهجات المغاربية، كاللهجة التونسية والمغربية بنفس المعاني تقريبا.

وأثار هذا المصطلح الجدل، من حيث أصله ونشأته. فهناك من نسب الكلمة إلى أصل عربي، وقيل إن أصل لالة من الآلة، وهي مؤنث كلمة الآل وآل، وتعني الحاكم والسيد، ويقال آل شخص على قوم، أي صار سيدا وواليا عليهم. ومن جذور نفس هذا اللفظ، توجد كلمة إيالة، وتعني إمارة أو منطقة حكم.

لالات الجزائر

ويزخر التاريخ بالعديد من النساء، اللائي يحملن لقب لالة، نظرا إلى دورهن الفاعل وعملهن الجليل في المجتمع. وفي مقدمة هؤلاء النساء، المقاومة لَـالة فاطمة نسومر، والشهيرة لالة ميمونة سلطانة قناوية.

ربما أكثر الـ “لالات” شهرة، هي لالة فاطمة نسومر، المحاربة، التي قاومت الاستعمار بقوة ألف رجل، التي ولدت سنة 1830 في أعالي قرية ورجة بمدينة تيزي وزّو، وكانت بوابةً لمأساة حقيقية، لم تنته إلا بنيل الاستقلال بعد 132 سنة.

لَالة زليخة عدي، حملت لقبها بكل فخر.. كيف لا وهي المقاومة الجزائرية الكبيرة، خلال الحرب ضد الاستعمار، المنحدرة من منطقة حجوط، بولاية تيبازة.

التصق لقب لالة بالكثير من النساء، اللواتي تأرجح تاريخهن بين الواقع والأسطورة، مثل لالة ميرة ولالة ميمونة سلطانة قناوة.

خداوج العمياء أو الأسطورة التي تروي الواقع، هي لالة من اللالات، امرأة فاقت بجمالها زهرة الخديوجة، وعيناها الفاتنتان اللتان تكحلهما بكحل يأتيها من إسطنبول. يقال إن والدها أهداها مرآة مرصعة، فأصابت نفسها بالعين، من فرط النظر إلى نفسها في هذه المرآة المشؤومة، فأصيبت بالعمى.

لالة ستي، ولية تلمسان وحارستها، بحسب الموروث الثقافي في المنطقة. يقال إنها قدمت من بغداد إلى تلمسان، في العهد الزياني.

والدها الشيخ عبد القادر الجيلاني، صاحب الطريقة القادرية الصوفية الشهيرة، المعروف باسم قطب بغداد، بعد نزولها في تلمسان، أقامت في هضبة، وبعد موتها دفنت فيها، وعرفت من حينها بهضبة لالة ستي.

لالة خديجة، اسم شهير في جغرافيتنا.. فهي أعلى قمة في جبال جرجرة، لكن، لم سميت بهذا الاسم؟

يقال إن القمة اتخذت اسمها من امرأة اسمها خديجة، كانت تحمل لقب لالة.

نسجت حولها أساطير كثيرة، حول كراماتها، واختيارها حياة الزهد، في أعلى قمة في جبال جرجرة. الأسطورة تقول إنها راعية، تستطيع أن تقوم بأشغال عديدة، مثل غزل الصوف وطحن القمح وتحضير الطعام، دون أن تتحرك من مكانها.. عليها فقط أن تغمض عينيها وتركّز في ما تريد أن تقوم به.

يروى أيضا عن لالة خديجة، أن أحد الشباب حاول أن يلحق بها في سوق شعبي، فطارت من مكانها إلى قمة الجبل، فانتشر خبرها في كل مكان، فأطلق اسمها على الجبل بعد موتها.

بمنطقة الجلفة، مقبرة قديمة بجبل بوكحيل، تسمى “جبانة لالة حنة”.

لالة التونسية

اشتهر لقب لالة في تونس، بين الملوك والأعيان والعائلات البلدية الراقية والساحل والقيروان، وعند عامة أهل القاف. وتكتب للا، وتطلق على الحماة، وتطلقها الخادمة على رباتها. أما في القيروان، فنجدها تطلق على الجدة، مع إضافة كلمة أمي، بحيث يقال أمي للا. وفي الساحل، تطلق بدلا من كلمة مدام الإفرنجية الأصل. مثلا: للا فلان مرت سي فلان، أو تطلق على العجائز، مع إضافة الكبيرة كقول: للا الكبيرة.

من أشهر اللالات التونسيات، اللاتي يعرفهن الجزائريون أيضا، للا تراكي. وهي زوجة الهادي باي بن علي، إلى جانب للا جانينا، زوجة محمد الأمين باشا باي، آخر البايات في تونس. وآخرهن، للا المنوبية، وهي متصوفة ذائعة الصيت في تونس.