مصنع عين التوتة للإسمنت يصدّر 12 مليون دولار في 2022

بلغت قيمة صادرات شركة إسمنت عين التوتة في باتنة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، ما يقارب 12 مليون دولار في 2022.

وكشف الرئيس المدير العام للشركة معمر بهلول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن صادرات “عين التوتة” في 2022، بلغت 360 ألف طن.

وصدّر مجمّع “جيكا” ككلّ، في نفس السنة، 3 مليون طن من الإسمنت، نحو دول غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، بقيمة 106 ملايين دولار.

وذكر بهلول بأن المجمّع يهدف، عبر فرعه في عين التوتة وعلى غرار كافة فروعه الصناعية، إلى الرفع من كمية الإسمنت المصدّرة. تماشيا مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.