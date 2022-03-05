مصنع للحليب بالمدية يدخل الإنتاج ومزرعة نموذجية في الأفق

بعد تدخل وزارة الفلاحة لرفع القيود

تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحرير المشاريع الاستثمارية من القيود البيروقراطية، دخل مصنع إنتاج الحليب ومشتقاته، “أشير لي”ACHIR LAIT، للمستثمر شرفاوي محمد، بعين بوسيف ولاية المدية، عملية الإنتاج، وذلك بعد تدخل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي رفعت عنه غبن “التجميد” لعدة سنوات من الانتظار رغم المواصفات العالمية للمصنع الذي يطمح صاحبه إلى توسيعه والتخصص في هذا النشاط من خلال طرق أبواب تربية الأبقار وإقامة مزرعة نموذجية تنافس أكبر المزارع المتخصصة في مجال إنتاج الحليب.

بعد سنوات من الانتظار، وتطبيقا لأوامر الرئيس تبون المتعلقة بتحرير الاستثمار، تدخل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني ليرفع الغبن عن المستثمر شرفاوي محمد الذي كاد أن يفقد الأمل وهو يرى المصنع الذي أراده مشتلة لطموح ومشروع أكبر هيكلا بلا روح، قبل أن يبعث الأمل من جديد وبتاريخ 17 فيفري 2022 الجاري، طرح المصنع أولى أكياس الحليب المبستر والحليب الطازج للملبنة الكائن مقرها الاجتماعي بعين بوسيف جنوب ولاية المدية، هذا المصنع الذي يتوفر على معايير عالمية يغطى الطلب على مادة الحليب بجنوب الولاية، كما من شأنه أن ينهي سنوات من المعاناة للساكنة، بإنتاج يصل 16 ألف لتر يوميا.

هذا الاستثمار الواعد الذي يعود في ملكيته لإطار جزائري شاب، استحدث 50 منصب عمل مباشر و17 منصبا آخر بشكل غير مباشر، فضلا عن كون المصنع أصبح وجهة لـتوريد 70 مربيا للأبقار بالمنطقة.

وصاحب المشروع تحدث عن معاناته مع المشروع قبل أن يدخل مرحلة الإنتاج، وخاض في رفض وزير الفلاحة السابق رفع الحظر عن المشروع رغم أهميته الاقتصادية بالمنطقة التي يتواجد بها، ويثني المستثمر على وزير الفلاحة الحالية عبد الحفيظ هني، ويؤكد أنه أصغى لانشغالاته واستمع لتفاصيل وآفاق المشروع الواعد الذي يطمح لاستكماله قبل أن ينصفه تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية القاضية برفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية، حيث حررت وزارة الفلاحة رخصة الاستغلال التي يقول إنه طال انتظارها لسنوات، كما استفاد المصنع من تخصيص حصة من مسحوق الحليب أي المادة الأولية.

وأثنى صاحب المشروع على عناية ومرافقة السلطات العليا في البلاد، معتبرا هذه العناية عربون ثقة، ومحفزا أساسيا لاستكمال المشروع والعمل على الزيادة في الإنتاج وتنويع قائمة المنتجات، لتشمل حليب البقر الطازج ومشتقات الألبان، من خلال إقامة مزرعة للأبقار، وتجميع منتجات مربي المنطقة.

هذه الملبنة التي تعتبر الوحيدة في ولاية المدية، تتواجد بمنطقة من مناطق الظل، الأمر الذي يجعلها إحدى أدوات فك العزلة وبادرة في غاية الأهمية للدفع بالتنمية المحلية، عبر استثمارات منتجة تلبي احتياجات الساكنة.