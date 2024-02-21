مصنع وهران سينتج 6 طرازات من علامة “فيات”

على ذمة وسائل إعلام إيطالية

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن مصنع فيات بوهران سينتج ما مجموعه 6 طرازات من سيارات العلامة الإيطالية فيات هي: 500 الهجينة و”500 إكس” و”تيبو” و”دوبلو” و”سكودو” و”دوكاتو”.

في هذا السياق، نقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” عن مكتبها في تورينو، عقب لقاء جمع سفير الجزائر بروما عبد الكريم طواهرية بجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة تورينو (API)، أن “استراتيجية ستيلانتيس في الجزائر وإن لم يتم تحديدها بعد، لكن المعروف أنه سيتم إطلاق ستة نماذج من فيات في وهران: فيات 500 هايبرد، فيات 500 إكس، فيات تيبو، فيات دوبلو، فيات سكودو وفيات دوكاتو”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إقامة أسس تعاون بين شركات تصنيع جزائرية ونظيراتها بمنطقة تورينو، مع إيلاء أهمية خاصة لقطاع السيارات، مشيرة إلى أن اللقاء الذي حضره السفير تم خلاله مناقشة ملفات إعادة توطين مصانع ووحدات إنتاجية بين أوروبا وشمال إفريقيا، مع إحداث سلاسل توريد قريبة من البحر الأبيض المتوسط، يمكنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات، واغتنام الفرص التي توفرها الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا.

وكما هو معلوم، فإن وحدة وهران انطلقت في الإنتاج شهر ديسمبر الماضي بطرازين فقط هما فيات “500 الهجينة” و”دوبلو” النفعي (تجاري).

وخلال اللقاء، خاطب سفير الجزائر بإيطاليا عبد الكريم طواهرية، وفق المصدر ذاته، مُصنعي قطع الغيار وأجزاء السيارات بمحافظة تورينو بلغة واضحة مفادها أن البلاد توفر فرص استثمار بآفاق كبيرة جدا.

وحسب نفس المصدر، نقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” عن مكتبها في تورينو أن السفير طواهرية خاطب مصنعي قطع غيار وأجزاء السيارات في المنطقة خلال لقائه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (API)، قائلا “أيها الأعزاء في تورينو تعالوا للاستثمار عندنا، انتقلوا إلى الجزائر، لدينا صناعة سيارات ناشئة وتتمتع بآفاق كبيرة جدا وواعدة”.

وذكر المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي أقر منع بيع السيارات التي تشتغل بمحركات الاحتراق اعتبارا من 2035، في إطار سياسة التحول البيئي والانتقال من الوقود إلى الكهرباء، وهو ما من شأنه أن يشكل فرصة لصناعة السيارات في الجزائر وخصوصا لشركة “فيات” من خلال مصنع وهران والوحدات المرافقة له لإنتاج القطع والأجزاء، بالاعتماد خصوصا على النسيج الصناعي لمنطقة بييمونتي (عاصمة المنطقة هي تورينو).

وكان بيان لسفارة الجزائر بروما نشر مساء الثلاثاء، أشار إلى أن السفير عبد الكريم طواهرية، أجرى زيارة عمل إلى تورينو يومي 19 و20 فيفري 2024، بهدف الإعداد لبعثة رجال الأعمال، تحت إشراف السفارة وجمعية مصنعي السيارات الايطالية (أنفيا) وبالتنسيق مع مجمع ستيلانتيس، للمشاركة في المؤتمر الدولي المقبل للمناولين في مجال السيارات المزمع انعقاده بمدينة وهران يومي 15 و16 أفريل 2024 .

وبهدف خلق المزيد من التعاون والشراكة بين مؤسسات البلدين الناشطة في مجال صناعة السيارات، يضيف البيان، تم تنظيم عدة لقاءات مع ممثلي رجال أعمال إيطاليين، بما في ذلك رئيس الاتحاد الصناعي لتورينو “جيورجيو مارسياج” والمدير العام لجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتورينو وضواحيها “لوكا سان لورنزو”، كما زار السفير عددا من الشركات الإيطالية على غرار DRAXMAIER وSIGIT وHEXAGON، الرائدة في إنتاج مكونات السيارات والمعدات ذات الصلة.