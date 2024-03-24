مطار جيجل: رحلتان جويتان إضافيتان نحو العاصمة  

أعلنت مصالح مطار فرحات عباس بجيجل عن إضافة رحلتين إضافيتين من جيجل نحو الجزائر العاصمة، كما كشفت عن برنامج الرحلات جيجل-الجزائر الذي ينطلق العمل به من 31 مارس الجاري إلى غاية 14 جوان القادم.

وقالت المؤسسة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تم برمجة رحلتين جويتين ليلا من جيجل نحو العاصمة.

– الرحلة الأولى كل يوم السبت من الأسبوع : الانطلاق من مطار جيجل 22 و10 دقائق (العاشرة ليلا و10 دقائق).

– الرحلة الثانية كل يوم خميس من الأسبوع : الانطلاق من مطار جيجل منتصف الليل و15 دقيقة.

وأفاد البيان أن الرحلتين الدوليتين جيجل مارسيليا مستمرة كل يوم ثلاثاء وجمعة.

وأشار البيان إلى أن الساعات في جدول الرحلات هي حسب توقيت غرينيتش يعني إضافة ساعة بالتوقيت الجزائري.