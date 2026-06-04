مطار وهران يستقبل أول فوج من الحجاج العائدين

وصل أول فوج من حجاج ولايات غرب البلاد، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إلى المطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران بعد أدائهم مناسك الحج لموسم 2026.

وأوضح المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران نجيب بن شنين، أن الفوج الأول ضم 251 حاجا وحاجة وصل إلى أرض الوطن قادما من مدينة جدة، عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان في استقباله السلطات المحلية.

وأضاف أن مصالح مطار وهران الدولي وفرت جميع الإمكانيات لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف من بينها تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة, وتوسعة وتهيئة مختلف المرافق على غرار قاعتي للصلاة للرجال والنساء ومقهى ومنطقة لمرافقي الحجاج, وكذا حظيرة للسيارات تتسع لـ 1000 مركبة.

للتذكير فقد تم برمجة 21 رحلة جوية لنقل الحجاج من البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية إلى مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” والبالغ عددهم 5.766 حاجا و حاجة من عدة ولايات الجهة الغربية للوطن.

وتتوزع الرحلات على 16 رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وخمسة رحلات لشركات تابعة للخطوط الجوية السعودية, خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 23 يونيو الجاري, بمعدل يتراوح ما بين 251 و370 حاج وحاجة في كل رحلة.