مطالب بإنصاف مديري المتوسطات في قانون التربية الجديد

نقابة السلك تحذّر من الوقوع في فخ التمييز بين الرتب

ناشدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتدخل العاجل لإنصاف مدير المتوسطة وحمايته، من خلال القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي يوجد حاليا قيد “التنقيح والتعديل”.

وعقب اختتام أشغال مجلسها الوطني المنعقد في دورته السادسة بثانوية “جوامع محمد” بولاية عنابة يومي 23 و24 فيفري الجاري، والذي خصص لاستعراض مستجدات القانون الأساسي، رفعت نقابة “الكنادام”، عدة مطالب تناشد من خلالها تدخل الرئيس تبون بصفته القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور، من أجل الإفراج عن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك قطاع التربية الوطنية، وإنصاف مدير المتوسطة، باعتباره عونا من أعوان الدولة، إلى جانب إلغاء المرسوم التنفيذي 361-23، الذي يمنع مدير المتوسطة من اللجوء إلى الإضراب.

وفي نفس السياق، طالبت النقابة السلطات العمومية المختصة بتصنيف “مدير المتوسطة” كأعلى رتبة في مؤسسته، بالتساوي مع مفتشي المواد في مرحلة التعليم المتوسط، إلى جانب إشراك مدير المتوسطة في مناقشة وإثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي، بما يضمن كرامة منتسبي الرتبة، وتسليم نسخة من مشروع مسودة القانون الأساسي قبل صدوره.

وتبعا لـ”المهام الجسيمة والعديدة الملقاة على عاتق مدير المتوسطة”، حذّرت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، الوزارة الوصية، من اعتماد نفس فلسفة القانون 12/240، في القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية، وذلك لعدم واقعيتها وجدواها في ضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين أعضاء الجماعة التربوية، فيما طالبت بالإبقاء على التسمية السابقة للقانون، تجنّبا للوقوع في “فخ” التمييز بين مختلف الرتب والأسلاك، وتفادي إقصاء بعض أسلاك الجماعة التربوية.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة إلى إصدار قرارات تنظيمية، تحدّد مهام جميع الموظفين بشكل دقيق ومفصّل مباشرة إثر صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، إلى جانب تعديل المرسوم التنفيذي 13-159 الصادر في 15 أفريل 2013، المحدّد للمناصب الخارجية اللامركزية لوزارة التربية الوطنية، بما يضمن الحق لمدير المتوسطة في الترقية إلى جميع المناصب العليا بحكم المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية والمالية، التي أوكلت إليه بناء على القانون التوجيهي للتربية 08/04.

كما دعا المجلس الوطني للنقابة جميع مديري المتوسطات عبر الوطن، للالتفاف حول مطالبهم المشروعة، من خلال عقد مجالس ولائية تتوج بإصدار محاضر رسمية، تتضمن مقترحات القواعد النضالية وآليات التصعيد المحتمل فيما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.