مظاهرات حاشدة في أمريكا رفضا لسياسات ترمب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، تنظيم نحو 1200 مظاهرة في متخلف المدن الأمريكية رفضا لقرارات إدارة الرئيس، دونالد ترمب، الذي يعمل على إجراء تغيير جذري في السياسات الاقتصادية في البلاد.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم المطلق لقرارات ترمب، خاصة الإجراءات التي باشرها وزير الكفاءة الحكومية، الملياردير ايلون ماسك، حيث يعمل الأخير منذ توليه للمنصب بداية شهر جانفي الماضي، في تقليص عدد الوظائف الحكومية التي تتجاوز مستوى 5,2 مليون وظيفة، واجبار نحو 200 ألف موظف على ترك مناصب عملهم ودفعهم الى البطالة.

اعتراضات المتظاهرين، انسحبت أيضا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على باقي دول العالم، والتي ستؤدّي حتما وعلى المدى القصير بارتفاع كبير في أسعار المنتجات المستوردة، على غرار المنسوجات والإكترونيات كالهواتف وأجهزة الحاسوب، المصنعة في الصين والهند وفيتنام.