معاقبة عبدلي

عاقب التقني حبيبي باي مدرب فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، لاعبه الدولي الجزائري حمد عبدلي.

ولم يجلب المدرب حبيب باي صانع الألعاب حمد عبدلي، لِخوض مواجهة المضيف نادي نانت، المبرمجة بعد ظهيرة هذا السبت لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية. استنادا إلى ما أوردته الإذاعة المحلية “آر آم سي” مساء الجمعة.

وكان اللاعب عبدلي قد تلاسن بِحدّة مع مدربه باي، بعد انتهاء مواجهة الزائر نادي نيس (1-1)، في البطولة مساء الأحد الماضي. حيث قدّر الدولي الجزائري أن المدرب أمعن في تحميله مسؤولية التعادل دون غيره من اللاعبين، رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا قبل تسع دقائق فقط من انتهاء المواجهة.

وبعد أن كان في وضعية مرتاحة نسبيا، ويوشك أن ينال بطاقة خوض رابطة أبطال أوروبا. يُصارع أولمبيك مرسيليا الآن لِنيل تذكرة المشاركة في المسابقة القارية الثالثة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يشغل الرتبة السادسة قبل ثلاث جولات عن انتهاء منافسة “الليغ 1”.

