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معتمرة أجنبية تتساءل: لماذا لا تهرول النساء أثناء السعي بين الصفا والمروة؟

جواهر الشروق
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معتمرة أجنبية تتساءل: لماذا لا تهرول النساء أثناء السعي بين الصفا والمروة؟

ظهرت معتمرة أجنبية في مقطع مصور تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تتساءل عن سبب عدم هرولة النساء أثناء السعي بين الصفا والمروة.

وقالت المعتمرة الأجنبية: “هناك شيء لم أفهمه أثناء السعي في الصفا والمروة.. ألم تهرول أمنا هاجر هنا.. عندما كانت تبحث عن الماء سعت سبع مرات.. الآن لماذا لا تهرول النساء والرجال يهرولون”.

وأضافت: “أليس الأولى أن تهرول النساء بدلا عن الرجال؟”.

وردا على استفسار ورد لموقع “الإسلام سؤال وجواب” مفاده: هل تهرول المرأة في الطواف بين العلمين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة، كما يفعل ذلك الرجل؟ جاء الرد الآتي:

“قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد [القوة]، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف”.

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