معتمر مصري يخاطب شقيقه من أمام الكعبة.. ما القصة؟

تداولت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لرجل مصري دعا شقيقه من أمام الكعبة المشرفة أن يتوب إلى الله بعد أن استولى على بيته دون وجه حق.

وقال المعتمر لشقيقه عبر بث مباشر: “أنظر يا أخي، كل هؤلاء الناس جاؤوا ليغسلوا أنفسهم من الذنوب، أما أنت فقد فخنت الأمانة وأخذت بيتي، لن أدعو عليك في هذا المكان، بل سأدعو الله لك أن يصلحك ويزيل الغشاوة التي على عينيك ويوسع عليك”.

أضاف: “لقد ظلمتني وسرقت بيتي بالتوكيل، لقد كنت ذكيا وسرقت البيت، ولكن لو كنت أذكى إياك أن تموت؟ أما أنا فسأموت وأنتظرك على الصراط المستقيم، فهل تستطيع أن تحارب الله؟ قل له أي قصة، ولكن ربك مطلع ويعلم كل شيء، قل له أنا من اشتريت البيت”.

وخاطب المعتمر أخاه قائلا:” أنا خائف عليك من جهنم، وجهنم لا أحد يتحمل لهيبها، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستعيذ بالله منها، وأنا أدعو لك أن يعيد الله لك بصيرتك، ويعافيك من كل شر، أنقذ نفسك، فأنا وأنت أصبحنا قريبين من القبر وسأقابلك إن شاء الله على الصراط المستقيم، لن أسامحك لا أنا ولا أبنائي، وسأتركك لله، لقد نقلت له ملفي، وإن شاء الله سأسترد حقي عند الله”.

وأثارت هذه الرسالة المصورة تعاطفا كبيرا مع الرجل المعتمر، وحققت تفاعلا كبيرا، حيث كتب أحد المستخدمين:

“فيديو مرعب، الناس في غفلة، إذا ما ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا لا ينفع الندم، ربنا يهدي العاصي”.

وقال آخر:

“الكلام يخوف، رغم أن أغلب كلامه دعاء له بالصلاح، لكن يخوف فكرة أنك تكون الظالم وشخص يطالبك بالحق، يخوف فكرة أنه سيطلبك في الاخرة

يخوف فكرة أن الظالم أخ لأخيه، الله لا يبتلينا ولا يفتنا، الدنيا قصيرة، ما تستاهل المال الحرام”.