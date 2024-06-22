معرض الجزائر الدولي.. تقارب اقتصادي آخر بين الجزائر وتركيا

تبدأ طبعته الـ55 الإثنين المقبل وتستمر إلى غاية 29 جوان

تنطلق فعاليات الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي رسميا الإثنين، ويستمر إلى غاية 29 جوان 2024 بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث سيشرف على تدشينه أعلى السلطات في البلاد.

وتنظّم الطبعة الخامسة والخمسين لـ”فيا” من طرف شركة الجزائر للمعارض “صافكس”، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبحضور تركيا كضيف شرف للمرة الثانية على التوالي.

ويهدف المعرض إلى إبراز القدرات الإنتاجية الوطنية وتطوير الاستثمارات والتبادلات في مختلف المجالات، إذ يعدّ هذا الحدث الاقتصادي من أهم الفعاليات الدولية، ويغطي العديد من القطاعات والشعب، ويعكس تطور الاقتصاد الوطني ويبرز القدرات الإنتاجية، كما يعزز التبادلات التجارية والمهنية من خلال خلق بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وسيكون للجزائر حضور قوي من القطاعين العام والخاص، مع عدد كبير من العارضين يمثلون الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، الصناعات الغذائية، والخدمات ومجالات أخرى.

ويعدّ اختيار تركيا كضيف شرف للمرة الثانية دليلا على الشراكة القوية والمتواصلة بين الجزائر وتركيا والتقارب الاقتصادي بين البلدين الذي تجسّد مؤخرا من خلال عدد من المشاريع المشتركة ومجالس الأعمال وزيارات عديدة ومتبادلة لرئيسي الدولتين عبد المجيد تبون والطيب رجب أردوغان، كما تعد الشركات التركية أكثر المتعاملين الاقتصاديين المسجلين للاستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفق إحصائيات الرسمية.