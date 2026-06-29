معهد باستور الجزائر يُعيَّن مركزا إقليميا للتميّز في الأمن البيولوجي بشمال إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تعيين معهد باستور الجزائر رسميًا مركزًا إقليميًا للتميّز في مجال الأمن البيولوجي والسلامة البيولوجية لمنطقة شمال إفريقيا، وذلك بموجب إشعار صادر عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا التعيين يُعد اعترافًا إفريقيًا بالمكانة العلمية التي يحظى بها معهد باستور الجزائر، وبما يملكه من خبرات وكفاءات وبنى تحتية متقدمة في مجالات الأمن والسلامة البيولوجية، كما يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات العلمية الجزائرية لدى الهيئات الصحية الإفريقية.

وجاء هذا التتويج بعد مسار تقييم دقيق وشامل، انطلق بإيداع ملف ترشح المعهد في أكتوبر 2025، تلاه تنظيم زيارة ميدانية خلال شهر فيفري 2026 من طرف بعثة خبراء تابعة لـ Africa CDC، والتي أسفرت عن اعتماد معهد باستور الجزائر مركزًا إقليميًا مرجعيًا لشمال إفريقيا في هذا المجال الحيوي.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا التصنيف يجسد التزام المعهد بمواصلة أداء دوره كمؤسسة وطنية مرجعية في خدمة الصحة العمومية، والمساهمة في تعزيز الأمن الصحي على المستويات القارية، من خلال تطوير القدرات، ودعم التكوين، وتعزيز التعاون العلمي والتقني بين دول المنطقة.

كما يكرّس هذا الاعتراف مكانة الجزائر كقطب إقليمي في مجال تعزيز القدرات وبناء الكفاءات والتحكم في المخاطر البيولوجية، بما يدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومات الصحية في شمال إفريقيا.

وفي أول نشاط يندرج ضمن مهامه الجديدة كمركز إقليمي، يحتضن معهد باستور الجزائر بمقره في سيدي فرج، ابتداءً من اليوم الاثنين 29 جوان وإلى غاية 03 جويلية 2026، دورة تكوينية إقليمية من المستوى الأول في هندسة الاحتواء البيولوجي (Bio-containment Engineering)، لفائدة خبراء ومختصين من عدة دول في شمال إفريقيا، تم اختيارهم من قبل المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

واختتمت وزارة الصحة بالتأكيد على حرصها على دعم الأمن البيولوجي والسلامة البيولوجية، وتعزيز جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة مختلف التهديدات الصحية، بما يخدم الأمن الصحي الوطني والإقليمي والقاري.