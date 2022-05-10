مفتشة بوزارة التربية: هذه هي تعليمات بلعابد حول مواضيع البكالوريا والتعليم المتوسط

كشفت المفتشة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، سامية منصوري، إن مواضيع امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون في متناول التلاميذ محذرة مما أسمتها الأخبار المغلوطة

وطمأنت منصوري، لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، التلاميذ بأن مواضيع الاختبارات، ستكون في متناول التلاميذ وخالية من التعقيدات، مذكرة بالتعليمات التي أسداها وزير التربية الوطنية لأعضاء اللجان المكلفة بإعداد المواضيع بضرورة أن تكون هذه الأخيرة ضمن ما تناوله التلاميذ حضوريا بالمؤسسة التعليمية خلال الفصول الدراسية الثلاثة.

كما دعت إلى عدم الانسياق وراء الاشاعات والأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تهدف إلى ضرب مصداقية امتحانات نهاية السنة، مجددة نداءها للأولياء لتوعية أبنائهم بعدم تشويش أفكارهم بالمواضيع التي تطرح على منصات التواصل الإجتماعي .

وأعلنت منصوري عن تسجيل 740 ألف مترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، فيما بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط 738 ألف مترشح. للموسم الدراسي 2021-2022.

أكدت المفتشة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، سامية منصوري، تسجيل زهاء مليون ونصف مليون مترشح لاجتياز شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، شهر جوان المقبل، مشيرة إلى تواصل التحضيرات البيداغوجية لإنجاح هذه الدورة بتحضير التلاميذ نفسيا، عن طريق تأطير الأساتذة المشرفين على الأقسام النهائية ومرافقتهم بمشاركة المفتشين و المستشارين التربويين.

وبخصوص التحضيرات اللوجستية، أكدت المتحدثة، أنه سيتم اعتماد نفس البروتوكول الصحي الخاص بوباء كورونا، على غرار السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا هي المخولة لرفع هذا الإجراء من عدمه.

وفيما يخص تواريخ اجراء الامتحانات ذكّرت ضيفة الأولى، بأنه تقرر اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط بدءا من الـ 6 جوان 2022 على مدار ثلاثة أيام، فيما تنطلق امتحانات شهادة البكالوريا في الـ 12 جوان وتمتد إلى غاية 16 من نفس الشهر، مذكرة بقرار إلغاء امتحان شهادة التعليم الأساسي والاكتفاء باحتساب المعدل السنوي للتلميذ في انتظار الشروع في العمل بمدونة اكتساب المعارف التي تعكف الوزارة على إعدادها بمشاركة المركز الوطني للمناهج .

وفي تقييمها لمستوى التلقين للمقرر الدراسي، خصوصا مع تعليق الدراسة ببعض المؤسسات التربوية بسبب الجائحة، قالت ضيفة الأولى أن تمدرس التلاميذ بمختلف الأطوار جرى بشكل عادي إلى حد كبير باستثناء تقديم العطلة الشتوية والتوقف عن الدراسة لمدة عشرة أيام ، الذي لم يؤثر على تقدم الدروس –حسبها-.

وفي ردها عن سؤال حول تقييم نتائج الفصلين الأول والثاني، أكدت منصوري أن النتائج كانت مطمئنة جدا من حيث تنفيذ البرامج، وهذا حسب التقارير الدورية للمفتشين التربويين.

المصدر: الاذاعة الجزائرية