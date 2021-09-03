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الجزائر

مفتشو التربية في مواجهة مخططات التمدرس الاستثنائية

نشيدة قوادري
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مفتشو التربية في مواجهة مخططات التمدرس الاستثنائية

دعت وزارة التربية الوطنية مفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط والثانوي إلى ضرورة الشروع في عقد لقاءات تنسيقية فيما بينهم بدءا من تاريخ الخميس الماضي، قصد الاطلاع على محتوى مخططات التمدرس الاستثنائية المعدلة، ومن ثم العمل على قدم وساق لتوحيد القراءة حولها لتذليل الصعوبات وتسهيل مهمة الأساتذة.

وطلبت الوزارة من خلال المفتشية العامة في تعليمة تحمل الرقم 468 مؤرخة في 30 أوت الفارط، من المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة، استغلال الفترة بين الـ5 والـ6 سبتمبر الجاري، لتنظيم يوم دراسي لفائدة مديري المؤسسات التربوية، لدراسة المناشير وتقديم التوجيهات اللازمة لهم في هذا الشأن، مع مرافقتهم عند الشروع في إعداد استعمالات الزمن  أي “جداول التوقيت”، وفق الإجراءات الواردة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2021/2021 رقم 1284 المؤرخ في 11 جويلية 2021، والمنشور رقم 1394 المؤرخ بتاريخ الـ14 أوت 2021 المتعلق بالتنظيم الاستثنائي للتمدرس والمنشور رقم 1411 المؤرخ في 28 أوت المتعلق بالتنظيم الاستثنائي للتمدرس.

وأكدت الوصاية على أن كل مفتش مطالب بمتابعة إنجاز وتنفيذ التنظيم التربوي للمؤسسة في مقاطعته، بهدف تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية لتسهيل مهمة الأساتذة. فيما دعتهم أيضا للقيام بإحصاء شامل لعدد الأساتذة الذين توفوا متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا بالعمل مع مديري المؤسسات التربوية، مع إحصاء عدد الأساتذة الذين تلقوا التلقيح.

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