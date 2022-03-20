مفتشو العمل يسقفون زيارات المراقبة والتفتيش

قاطعوا الفرق المزدوجة وهددوا بإضراب مفتوح

أعلنت النقابة الوطنية لمفتشي العمل الأحد، تسقيف العدد الإجمالي لزيارات المراقبة والتفتيش في حدود 15 زيارة في الشهر، والمقاطعة النهائية للعمل مع الفرق المزدوجة والمختلطة التابعة لنفس الوصاية، وأكدت تمسكها بشن إضراب وطني مفتوح بداية من 15 ماي المقبل، بعد تهميش مطالبها بناء على اللقاءات الأخيرة التي جمعتها مع ممثلي الوزارة، خاصة فيما يتعلق برفض الحصول على تعويضات عن العمل الإضافي مع الفرق المزدوجة والمختلط التابعة للوصاية، أو المطلب الخاص بتفعيل نصوص المرسوم المتعلقة بالاستفادة من المنح والامتيازات التي يقدمها صندوق الوصاية من الأخطار المهنية وحوادث العمل، بحجة أن قطاعهم ينتمي إلى الوظيفة العمومية، في حين أن هناك قطاعات رقابية أخرى تستفيد من التعويض المالي عن العمل مع الفرق المزدوجة بحسبهم.

وأضافت النقابة أن الوصاية قررت عدم استحداث صندوق المداخيل التكميلي والذي تستفيد منه جميع قطاعات الرقابة باستثناء مفتشية العمل، في حين يبقى مطلب استصدار رخصة استثنائية لترقية جميع مفتشي العمل الذين تجاوزا 10 سنوات عمل أو الذين تحصلوا على شهادات عليا بعد توظيفهم يراوح مكانه.