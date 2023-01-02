ملعب الشهيد حملاوي جاهز لاستقبال الحدث

تجديد الأضواء الكاشفة وإقامة اللوحات الإشهارية الإلكترونية

تم تجديد الأضواء الكاشفة وإقامة اللوحات الإشهارية الإلكترونية بملعب الشهيد حملاوي تحسبا لاحتضانه مباريات المجموعة الثالثة لـ “الشان”، بحسب ما أفاد به الاثنين المدير المحلي للشباب والرياضة، السعيد حقاص.

وأوضح نفس المتحدث أن الأضواء الكاشفة الجديدة تستجيب للمعايير الدولية والتي تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) والتي تتطلب إنارة تبلغ قوتها 1600 لوكس، مشيرا إلى أن شدة الإضاءة بالملعب “من طراز عالي” متساوية وموزعة على جميع أجزاء أرضية الملعب.

وتندرج أعمال تجديد إنارة الملعب وإقامة الألواح الإشهارية الإلكترونية بتقنية “الليد” على الهامش بأرضية الملعب والتي هي حاليا في مرحلة التجريب ضمن اللمسات الأخيرة لضمان الجاهزية التامة لاحتضان الملعب لجزء من مباريات هذا الحدث الإفريقي، بحسب ما ذكره نفس المصدر، الذي أشار إلى أن إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية قد تطلبت غلافا ماليا بحوالي 1 مليار و600 ألف دج.

جدير بالذكر، أن نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي قد تجاوزت نسبة 98 بالمائة، حيث تم تجديد الميدان بالعشب الطبيعي مزودة بنظام امتصاص وصرف مياه الأمطار ومضمار ألعاب القوى وإقامة 23 ألف مقعد جديد بالمدرجات وتزويده بنظام المراقبة عن بعد بالكاميرات وربط هذا الصرح الرياضي بشبكة الإنترنت بتدفق عالي وكذا تجهيز غرف تغيير الملابس وتخصيص 26 بابا إلكترونيا بالإضافة إلى شاشة عملاقة بمساحة 84 مترا مربعا وثلاثة ملاعب للتدريب وأربع حظائر كبيرة لركن المركبات.

للتذكير، سيحتضن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في إطار شان 2022 مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كل من غانا والسودان والمغرب ومدغشقر.