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رياضة

ملعب جديد بِقسنطينة سعته 50 ألف متفرّج

الشروق الرياضي
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ملعب جديد بِقسنطينة سعته 50 ألف متفرّج
ح.م

تمّ إطلاق مشروع إنجاز مركّب رياضي بولاية قسنطينة ذي طاقة استيعابية تُقدّر بـ 50 ألف مقعد، بعد رفع التجميد عنه.

و أوضح والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، الأحد، على هامش زيارة تفقّدية لِمشاريع تابعة للقطاع بِمدينة “الجسور المعلّقة”، بِأنه بوشر في الدراسة المتعلّقة بِمشروع إنجاز هذا المركّب الرياضي الفخم والعصري.

و أضاف بِأن الإعلان عن الصفقة العمومية الخاصّة بِمشروع إنجاز هذا المركّب الرياضي – الذي خُصّصت له أرضية بِمنطقة قطار العيش – سيصدر بعد استكمال الدراسة المتعلّقة بالإنجاز.

وسيكون الملعب الجديد بِقسنطينة، امتدادا للمنشآت الرياضية ذات الصّيت العالمي، التي دُشّنت في الفترة الأخيرة بِوهران والعاصمة (براقي)، وقريبا في تيزي وزو والدويرة (العاصمة).

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