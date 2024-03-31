ملعب جديد بِقسنطينة سعته 50 ألف متفرّج

تمّ إطلاق مشروع إنجاز مركّب رياضي بولاية قسنطينة ذي طاقة استيعابية تُقدّر بـ 50 ألف مقعد، بعد رفع التجميد عنه.

و أوضح والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، الأحد، على هامش زيارة تفقّدية لِمشاريع تابعة للقطاع بِمدينة “الجسور المعلّقة”، بِأنه بوشر في الدراسة المتعلّقة بِمشروع إنجاز هذا المركّب الرياضي الفخم والعصري.

و أضاف بِأن الإعلان عن الصفقة العمومية الخاصّة بِمشروع إنجاز هذا المركّب الرياضي – الذي خُصّصت له أرضية بِمنطقة قطار العيش – سيصدر بعد استكمال الدراسة المتعلّقة بالإنجاز.

وسيكون الملعب الجديد بِقسنطينة، امتدادا للمنشآت الرياضية ذات الصّيت العالمي، التي دُشّنت في الفترة الأخيرة بِوهران والعاصمة (براقي)، وقريبا في تيزي وزو والدويرة (العاصمة).