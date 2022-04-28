ملعب سطيف ما زال لم “يولد” بعد منذ عهد حاج عيسى ودراج وبلهاني!

تطرّق وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الخميس، إلى مشروع الملعب الجديد لِمدينة سطيف.

وكان يُفترض تشييد هذا الملعب الكبير بِبلدية أولاد صابر بِولاية سطيف، انطلاقا من عام 2007، زمن صانع الألعاب الأزهر حاج عيسى والمهاجم ياسين دراج والحارس عمّار بلهاني. حيث تكتسي الأرضية بساطا طبيعيا، وتتّسع المدرجات لِنحو 50 ألف مُفترّج، فضلا عن حيازته مرافق أخرى عصرية.

وقال الوزير عبد الرزاق سبقاق إن تجميد تشييد الملعب الجديد لِمدينة سطيف، قرار اتّخذته السلطات العليا للبلاد سنة 2015، على غرار مشاريع أخرى من مجالات متباينة، لِدواع مالية بحتة. في تلميح إلى سياسة “التقشّف” التي طبّقتها الحكومة آنذاك.

وأضاف وزير الشباب والرياضة لدى ردّه على أسئلة نوّاب المجلس الشعبي الوطني، أن الملعب الجديد لِعاصمة الهضاب العليا ما زال مشروعا مُدرجا ضمن لائحة الإنجازات، التي ستعمل الحكومة على تجسيدها لاحقا. وأن الشروع في تشييد هذه المنشأة الرياضية مرتبط أساسا بِالوضعية الإقتصادية المالية للبلاد.

واختتم الوزير سبقاق تدخّله بِنبرة متفائلة، قائلا إنه سيعمل جاهدا في المستقبل القريب، من أجل فتح ملف الملعب الجديد لِمدينة سطيف، والإنطلاق في تشييده.

للإشارة، فإن الوزير السابق للشباب والرياضة سيد علي خالدي، صدرت عنه التصريحات ذاتها تقريبا، وفوق المنبر نفسه، في جانفي 2021.