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رياضة

ملعب فخم وعصري بِولاية ورقلة

علي بهلولي
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ملعب فخم وعصري بِولاية ورقلة
ح.م
جانب من زيارة وزيرَي السكن والرياضة إلى ولاية ورقلة.

استفادت ولاية ورقلة من إنجاز ملعب بِمواصفات عالمية، كما كشف عنه وزير السكن والمدينة والعمران محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات للوزير بلعريبي على هامش زيارة عمل وتفقّد قادته إلى الولاية رقم “30”، رفقة وزير الشباب والرياضية عبد الرحمان حمّاد.

وقال الوزير بلعريبي إن المنشأة الجديدة لِولاية ورقلة ستكون عبارة عن مركب رياضي فخم وعصري، تضمّ ملعبا معشوشبا طبيعيا يتّسع لـ 25 ألف مقعد، ومسبحا أولمبيا، وقاعة متعدّدة الرياضات، ومضمار ألعاب القوى، وفندقا للرياضيين. مُشيرا إلى أن المسبح والقاعة لهما مواصفات المنشأتَين ذاتهما لِمركب “ميلود هدفي” بِوهران.

وأضاف وزير السكن والمدينة العمران أنه سيُعطي إشارة انطلاق عملية التشييد، في العاشر من جويلية المقبل. على أن يُسلّم المركّب الرياضي بعد 30 شهرا من الأشغال.

وتابع المسؤول الحكومي يقول إن السلطات العليا للبلاد رصدت غلافا مالية ضخما قيمته 35 مليار دينار، لِتجسيد هذا المشروع الرياضي.

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