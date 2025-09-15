ملفات ثقيلة على طاولة القضاة للتحقيق والمحاكمات

استئناف العمل القضائي اليوم في المحاكم والمجالس

يستأنف العمل في المحاكم والمجالس والدوائر القضائية رسميا، الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء العطلة القضائية التي انطلقت في 15 جويلية المنصرم، حيث يلتحق جميع القضاة ووكلاء الجمهورية بمناصبهم وفقا للتشكيلات والتحويلات القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، شهر جويلية الماضي.

تلتحق الأسرة القضائية، اليوم بمناصبها على مستوى المحاكم والمجالس، بعد انقضاء العطلة القضائية التي دامت شهرين، عرفت خلالها حدا أدنى من البت في الملفات المطروحة على العدالة، شملت خاصة الموقوفين، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها، فيما تم تأجيل جميع القضايا التي تشمل المتهمين غير الموقوفين من فئة الجنح والمخالفات إلى غاية استئناف العمل القضائي.

وبالمقابل، فإن الأقطاب الجزائية المتخصصة، استمرت في معالجة الملفات سواء بالنسبة لجهات التحقيق أو جلسات المحاكمة، فعلى مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، واصل هذا الأخير نشاطه في مكافحة الفساد، من خلال التقديمات والإيداعات والتحقيقات والمحاكمات في العديد من ملفات الفساد الثقيلة، على غرار قضية “تهريب الأموال وحجز 1200 مليار”، وإحالة العديد من القضايا على المحاكمة على شاكلة ” فضيحة الفساد التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، وملف “أناب 2″، المتابع فيه 13 متهما، من بينهم وزيرا الاتصال السابقان جمال كعوان وحميد قرين، إضافة إلى المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مع الفصل في ملفات أخرى تتعلق برجال أعمال الذين تم إدانتهم بعقوبات تتراوح بين 4 و6 و10 و12 سنة حبسا نافذا، فيما سيتم إحالة العديد من ملفات الفساد من طرف غرف التحقيق على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

ومن جهته، فإن مجلس قضاء الجزائر، يستأنف النظر في عدة ملفات على غرار ملف الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، الذي تم برمجته يوم 23 سبتمبر الجاري.

وإلى ذلك، فإن المحكمة العليا بدورها تستأنف عملها القضائي، من خلال الفصل وإصدار قرارات بخصوص الملفات التي تم الطعن فيها على مختلف المجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن.