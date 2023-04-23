مليون سيارة “سيرغاز” في نهاية 2023

في إطار البرنامج الوطني لترقية غاز البترول المميع

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، أن حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع بالجزائر سترتفع إلى قرابة مليون سيارة نهاية السنة الجارية، بعد تحويل 100 ألف سيارة خلال 2022 في إطار البرنامج الوطني لترقية هذا الوقود.

وأوضح نديل، في حوار لـ”وأج”، أن “وتيرة تحويل المركبات لغاز البترول المميع-وقود تعرف تحسنا و تطورا ملحوظا، حيث تم تحويل 850 ألف سيارة منذ بداية هذه العملية في الجزائر، بمعدل حوالي 100 ألف سيارة كل سنة، وبتكلفة تقدر بـ70 ألف دج للسيارة الواحدة “، مشيرا إلى توفر 1285 نقطة بيع لهذا الوقود على المستوى الوطني.

و خلال 2022، سمح تحويل 100 ألف سيارة باقتصاد 900 ألف طن من البنزين، حسب المسؤول.

ومن بين الإجراءات المحفزة على تبني هذا الإجراء، إلغاء دفع القسيمة بالنسبة للسيارات المحولة، و تقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل إلى هذا الوقود، وكذا خلق فارق معتبر بين سعر مضخة البنزين (بمعدل 32 دج/للتر الواحد) و تلك الخاصة بغاز البترول المميع- وقود (9دج/للتر الواحد).

وأضاف نديل أن السلطة تطمح إلى رفع هذا العدد، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقم وتركيبه للتشجيع على استعمال وقود غاز البترول المميع الذي يسمح باقتصاد كميات معتبرة من البنزين إضافة إلى عامل المحافظة على البيئة.

دخول 30 محطة نفطية حيز الخدمة في 2023

من جهة أخرى، كشف مدير الضبط الاقتصادي بسلطة ضبط المحروقات، سمير حوقلاون، عن دخول 30 محطة خدمات نفطية حيز الخدمة خلال السنة الجارية، ليصبح العدد الإجمالي 2580 محطة عبر الوطن.

وفي تصريح لـ”وأج”، أوضح المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة 585 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم و تجديد الزيوت سنة 2022.

ومن مجموع هذا العدد، حاز 290 طلبا على الموافقة، منها 47 ترخيصا تم منحها لمشاريع في مجال التصنيع والتوزيع بالجملة لمواد التشحيم وتجديد الزيوت المستعملة (19 ترخيصا نهائيا و 28 ترخيصا مؤقتا).

وأضاف أنه خلال نفس الفترة أصدرت سلطة ضبط المحروقات كذلك 242 ترخيصا لممارسة أنشطة التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية منها 134 ترخيصا نهائيا.

وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، سجلت سلطة ضبط المحروقات سنة 2022 نحو 108 ترخيصا لهذا النشاط منها 30 نهائي و 78 مؤقت، حسب نفس المسؤول. وأكد حوقلان أن دراسة هذه التراخيص ومنحها تتم حسب المخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير و تحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.

استهلاك 17.7 مليون طن من الوقود خلال 2022

ومن جهة أخرى، كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 17.7 مليون طن خلال 2022، بارتفاع 3 بالمائة مقارنة بـ2021، نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.

وأوضح نديل أنه ينتظر “تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن أفاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة”، حسب المسؤول الذي أكد بأن ” قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب”.

وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ استهلاك المازوت10.1مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بـ2021 وهو الاستهلاك “المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”.

وتابع بأن “الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر بـ9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 12.5 مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل الفيول إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن.

أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا بـ20 بالمائة، حيث بلغ 1.5 مليون طن في 2022 مقابل 1.2مليون طن خلال 2021. وترجع هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة و الذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر(9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.

وعن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا بـ 2.26 بالمائة، حيث بلغ 3.3 مليون طن مقارنة 3.4 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع- وقود الذي ينتظر أن يبلغ 6.8 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا بـ 4 مليون طن في السنة.