-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ممثلاً لرئيس الجمهورية.. ناصري يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي

الشروق أونلاين
  • 131
  • 0
ممثلاً لرئيس الجمهورية.. ناصري يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي
مجلس الأمة
جانب من مراسم التنصيب

شارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، المعاد انتخابه عقب الاستحقاق الرئاسي الذي جرى يوم 14 جانفي الماضي، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي بلدان مختلفة.

وجرت مراسم التنصيب بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حيث مثّل عزوز ناصري الجزائر في هذا الحدث الرسمي، الذي شهد إعادة تنصيب الرئيس يويري موسيفيني على رأس جمهورية أوغندا.

وخلال المناسبة، حيّا الرئيس الأوغندي عزوز ناصري، الذي نقل بدوره تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

مقالات ذات صلة
سيغولين روايال تسقط أي دور لماكرون في تحسن العلاقات الثنائية

سيغولين روايال تسقط أي دور لماكرون في تحسن العلاقات الثنائية

سلالات مواشي الجلفة.. ثروة رعوية تصارع من أجل البقاء

سلالات مواشي الجلفة.. ثروة رعوية تصارع من أجل البقاء

حكايات مشوّقة من ابن باديس إلى والدة أحلام مستغانمي

حكايات مشوّقة من ابن باديس إلى والدة أحلام مستغانمي

رئيس أنغولا يشيد باستقبال الجزائر ويثمن دعمها لبلاده في نيل الاستقلال

رئيس أنغولا يشيد باستقبال الجزائر ويثمن دعمها لبلاده في نيل الاستقلال

انقسامات حادة وسط الطبقة السياسية الفرنسية بسبب الجزائر

انقسامات حادة وسط الطبقة السياسية الفرنسية بسبب الجزائر

“لا تنمية محلية حقيقية دون إشراك المواطن في القرار”

“لا تنمية محلية حقيقية دون إشراك المواطن في القرار”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد