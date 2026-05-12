ممثلاً لرئيس الجمهورية.. ناصري يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي

شارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، المعاد انتخابه عقب الاستحقاق الرئاسي الذي جرى يوم 14 جانفي الماضي، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي بلدان مختلفة.

وجرت مراسم التنصيب بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حيث مثّل عزوز ناصري الجزائر في هذا الحدث الرسمي، الذي شهد إعادة تنصيب الرئيس يويري موسيفيني على رأس جمهورية أوغندا.

وخلال المناسبة، حيّا الرئيس الأوغندي عزوز ناصري، الذي نقل بدوره تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.