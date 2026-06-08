منافس المنتخب الجزائري في المونديال ينهزم بثنائية (فيديو)

انهزم المنتخب الأردني أمام منتخب كولومبيا بثنائية نتظيفة، في مباراة ودية أقيمت بمدينة سان دييغو الأميركية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في المونديال.

وتكبد المنتخب الأردني الهزيمة الثانية في الوديات التحضيرية للمونديال، عقب خسارته في الودية الأولى أمام سويسرا برباعية مقابل هدف واحد.

وافتتح المنتخب الكولمبي باب التهديف عن طريق يون أرياس في د41 بعد تمريرة من خاميس رودريغيز.

وعزّز أرياس تقدم منتخب كولومبيا بتوقيع الهدف الثاني في د55 بضربة رأسية.

ولم يتمكن المنتخب الأردني من تهديد المرمى الكولومبي بهجمات خطيرة خلال اللقاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوسط البديل عامر جاموس في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

كما أصيب خلال المباراة لاعب منتخب الأردن عودة الفاخوري على مستوى الكاحل، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الجهاز الفني عن إصابة المهاجم إبراهيم صبرة أثناء التدريبات في مدينة سان دييغو الأميركية، ما دفع لاستبعاده عن القائمة الرئيسية من المونديال.

ويستهل الأردن مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم بمواجهة النمسا في جوان ضمن منافسات المجموعة العاشرة، على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا.

وسيلتقي المنتخب الأردني بالمنتخب الجزائري في الجولة الثانية، يوم 23 جوان الجاري.