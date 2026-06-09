يستعد منتخب الأرجنتين للدخول في المرحلة النهائية من تحضيراته المكثفة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، حيث يخوض كتيبة “التانغو” آخر مبارياته الودية الإعدادية أمام منتخب آيسلندا في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد الجاد والمكثف للمحافظة على اللقب بصفته البطل الحالي لآخر نسخة مونديالية.

وفي هذا السياق، أوضح المدير الفني ليونيل سكالوني في المؤتمر الصحفي تفاصيل هامة تخص قائد منتخب الأرجنتين الأسطورة ليونيل ميسي، مؤكداً أن مشاركته فوق أرضية الميدان ستكون محدودة بدقائق قليلة فقط لتجنب أي مخاطر بدنية أو عضلية قد تهدد سلامته قبل انطلاق البطولة الرسمية، مضيفاً أن الجهاز الفني والطبّي يدرس حالته بدقة متناهية لتحديد الجرعة المناسبة من اللعب وتفادي الإرهاق.

وشهد معسكر منتخب الأرجنتين بعض التطورات الإيجابية الملحوظة بعودة عدد من اللاعبين البارزين إلى الجاهزية التامة، مثل النجم الشاب نيكو باز، ومونتييل، ومولينا، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة سكالوني لاختبار أكبر عدد ممكن من العناصر والأسماء البديلة قبل حسم القائمة النهائية الرسمية، خاصة في مركز الظهير الأيمن الذي يشهد وفرة في الخيارات الفنية المعروضة.

وفي المقابل، لا يزال الوضع البدني لبعض الكوادر الأساسية محل قلق وتخوف كبيرين، حيث يعاني المهاجم جوليان ألفاريز من عدم الجاهزية البدنية الكاملة، بينما لم يتم بعد دمج لياندرو باريديس بشكل كامل في التدريبات الجماعية، في حين تلقى الطاقم صدمة قوية بعد تعرض المدافع ليساندرو باليردي لإصابة خطيرة أنهت موسمه الدولي وأبعدته رسمياً عن المشاركة في المونديال.

وأشار سكالوني إلى أن ضغط المباريات الرهيب في نهاية الموسم الكروي الأوروبي جعل من الصعب جداً على جميع اللاعبين الوصول إلى الجاهزية المطلقة، مؤكداً أن الجهاز الفني يعتمد بشكل أساسي على البيانات الطبية والرقمية الحديثة لتقييم كل حالة بدقة، بهدف الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل المقابلة الافتتاحية وتفادي أي إصابات إضافية قد تخلط الحسابات الفنية.