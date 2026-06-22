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رياضة

منتخب الرأس الأخضر يواصل التألق في أول مشاركة (فيديو)

عمر سلامي
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منتخب الرأس الأخضر يواصل التألق في أول مشاركة (فيديو)
ح.م
لاعبو منتخب الرأس الأخضر

يواصل الوافد الجديد إلى المونديال منتخب الرأس الأخضر، تألقه في العرس العالمي.

وبعد التعادل الذي فرضه على المنتخب الإسباني في الجولة الأولى، نجح منتخب الرأس الأخضر، في افتكاك نقطة أخرى، وهذه المرة أمام منتخب الأورغواي.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين، بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث كان منتخب الرأس الأخضر سباقا للتهديف، في الدقيقة 21 عن طريق كيفن بينا وتعادل ماكسي أراوخو لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 45+6 تمكن أغوستن كانوبيو من تسجيل هدف التقدم لأوروغواي.

وفي الدقيقة 60 تمكن هيليو فاريلا من تسجيل هدف التعادل للراس الأخضر.

وبالإضافة إلى تحقيقه لتعادلين في أول مشاركة له في المونديال، وتسجيل هدفين حتى الآن، رفع منتخب الرأس الأخضر من حظوظه في تحقيق التأهل إلى الدور الـ32.

فبالنظر إلى ما قدمه أمام إسبانيا والأورغواي، والصرامة التكتيكية التي يلعب بها، يمكن القول أن منتخب الرأس الأخضر يسير بخطى ثابتة نحو التأهل، حيث تنتظره مباراة أخيرة أمام السعودية، في حين يصطدم منتخب أورغواي بمتصدر المجموعة، المنتخب الإسباني.

ويواجه الرأس الأخضر، نظيره “الأخضر” السعودي، السبت المقبل بداية من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الجزائر.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة، بأربع نقاط، متبوعا بأورغواي والرأس الأخضر بنقطتين، ويحتل منتخب السعودية المركز الأخير بنقطة واحدة.

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