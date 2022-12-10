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رياضة

منتخب المغرب يحجز مقعدا في نصف نهائي المونديال

الشروق الرياضي
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منتخب المغرب يحجز مقعدا في نصف نهائي المونديال
ح.م
لقطة من مباراة منتخبَي البرتغال والمغرب.

تأهّل منتخب المغرب مساء السبت للدور نصف النهائي، من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وفاز الفريق المغربي بِهدف لِصفر على منتخب البرتغال، في مباراة انْتُظمت لِحساب ربع نهائي المونديال، وأدارها ثلاثي تحكيم أرجنتيني.

وسجّل هدف منتخب المغرب المهاجم يوسف النصيري في الدقيقة الـ 42.

وطرد الحكم المهاجم المغربي البديل وليد شديرة في الوقت بدل الضّائع (90+3)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وفي الطرف المقابل، شهدت هذه المباراة دخول المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 51.

وفي لقاء نصف نهائي المونديال سهرة الأربعاء المقبل، يلعب الفريق المغربي مع الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا.

وتُقام مواجهة المنتخبَين الفرنسي والإنجليزي سهرة السبت.

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