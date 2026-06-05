منتخب كوت ديفوار يطيح بفرنسا من صدارة التصنيف العالمي (فيديو)

تكبد المنتخب الفرنسي هزيمة غير متوقعة أمام منتخب كوت ديفوار، تسببت في تراجعه إلى المركز الثالث في ترتيب “الفيفا”.

وفاز المنتخب الإيفواري وديا على منتخب فرنسا، بهدفين لهدف واحد.

وافتتح منتخب “الديوك” باب التهديف في المباراة، في د45 بتسديدة من ريان شرقي، إلا أن المنتخب الإيفواري، ظهر بمستوى أفضل خلال المرحلة الثانية، وقلب تأخره في النتيجة إلا فوز معنوي هام.

وتمكن منتخب كوت ديفوار من معادلة النتيجة في د53 عن طريق جيلا دوي، قبل أن يوقع أمادو ديالو الهدف الثاني في د84.

وكان المنتخب الفرنسي قد اعتلى قمة التصنيف العالمي في أفريل الماضي بعد انتصاراته على البرازيل وكولومبيا، لكنه تراجع إلى المركز الثالث برصيد 1869.43 نقطة إثر خسارته، أمام كوت ديفوار.

واستعاد منتخب الأرجنتين الصدارة، فيما بقي منتخب إسبانيا في المركز الثاني بعد تعادله المفاجئ مع المنتخب العراقي.