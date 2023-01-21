منتدى إفريقي حول التحديات القانونية والاقتصادية بالجزائر

موازاة مع مناقشة القانون الجديد للاستثمار ببلادنا

يستقبل المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الثلاثاء المقبل، فعاليات الاجتماع السنوي الإفريقي الذي سيسلط الضوء على دور المجال القانوني في تنمية القارة الإفريقية، أين سينقل الحدث صوت القادة القانونيين والفاعلين الاقتصاديين في النقاشات الكبرى للاقتصادات الإفريقية، والتوجهات القانونية الكبرى لعام 2023، بمشاركة أزيد من 600 من القادة الدوليين وصناع القرار في القطاع الاقتصادي الذين سيتباحثون مختلف التحديات القانونية والاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية، فضلا عن فتح النقاش حول الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وسيشهد افتتاح المنتدى الإفريقي، حسب منظمي الفعالية من ممثلين عن مؤسسة Legal Doctrine، بالشراكة مع منظمة محامي الجزائر، مشاركة عدة وفود من الخبراء القانونيين، ووزراء سابقين للعدل، علاوة على محامين من عدة دول إفريقية، إضافة إلى مديرين قانونيين سيمثلون مجموعات قانونية، ومحامين دوليين. كما سيستقبل اللقاء، ممثلين عن بنك التنمية الإفريقي، ومرفق الدعم القانوني الإفريقي، إضافة إلى حضور مختلف الأطراف الفاعلة التي تمثل القطاع الخاص بالجزائر والتي بدورها ستشارك بقوة في النقاشات، وسيسلط الحدث الإفريقي الهام، الضوء على الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وحسب منظمي الحدث الإفريقي، فإن اللقاء سيتطرق للعديد من المواضيع المرتكزة في قلب القضايا القانونية، كحماية البيانات، والتوقيعات الإلكترونية، والطاقات المتجددة، إضافة إلى الانتقال الطاقوي، والمجال الصيدلاني، والتحكيم، متبوعا بالبنى التحتية أو التحوّل الرقمي، وهي المواضيع -يقول القائمون على الملتقى- التي ستخضع للمناقشة من قبل كبار الخبراء والمحامين، وصناع القرار على دراية بالمستجدات الاقتصادية بالقارة الإفريقية.

وبالموازاة مع النقاشات التي ستطرح خلال الاجتماع الذي سيدوم ليومي 24 و25 جانفي الجاري، سيتم تسليط الضوء على الدور الرئيسي للمجال القانوني في تنمية الاقتصاد الإفريقي، من خلال تبسيط المفاهيم وتفكيك مفاهيم المجال، مع تخصيص ورشات عمل استراتيجية.