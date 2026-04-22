منتدى الأعمال الجزائري-التشادي يعزز الشراكات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون

شكّل منتدى الأعمال الجزائري-التشادي محطة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم استعراض فرص شراكة واعدة في عدة قطاعات استراتيجية، مع التأكيد على تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع استثمارية ملموسة تدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.

ونُظم المنتدى أمس الثلاثاء، بمناسبة الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التشادية، بمبادرة من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بحضور رسمي رفيع ضم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، ونظيره التشادي للتجارة والصناعة ماثيو غيبولو فانغا، إلى جانب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، فضلاً عن ممثلي منظمات أرباب العمل ومتعاملين اقتصاديين من البلدين.

كما شارك في الحدث وفد تشادي رفيع المستوى، ضم المستشار الخاص لرئيس الجمهورية وعددًا من الوزراء، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والفلاحة والمناجم والصناعة التقليدية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات.

وفي كلمته، أكد عمر ركاش أن المنتدى يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن جهود أوسع لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على تطوير سلاسل قيمة إقليمية، ومبرزًا أن تشاد تُعد شريكًا استراتيجيًا وبوابة نحو أسواق إفريقيا الوسطى.

واستعرض المسؤول ذاته المقومات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، إلى جانب الإصلاحات التي باشرتها منذ 2020 لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، مؤكدًا سعي الجزائر إلى لعب دور ريادي في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة.

وفي هذا الإطار، حُددت عدة مجالات للتعاون بين البلدين، أبرزها تصدير المنتجات الجزائرية التنافسية القادرة على تلبية احتياجات السوق التشادية، خاصة في قطاعات الطاقة، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والصناعات الصيدلانية، والمعدات المختلفة.

كما تشمل فرص الشراكة إنجاز مشاريع البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة، وتوفير المعدات والخدمات المرتبطة بها من قبل المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، إلى جانب تسهيل دخول المنتجات التشادية إلى السوق الجزائرية، لاسيما المواد الأولية والمدخلات الصناعية الداعمة للمشاريع الإنتاجية.

وأكد ركاش استعداد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتوفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار، ومرافقة المستثمرين التشاديين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم، مع التشديد على تعزيز التعاون مع الوكالة التشادية لترقية الاستثمار من خلال نقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات، وتكثيف تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية وبناء شراكات تحقق قيمة مضافة للبلدين.