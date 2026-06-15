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اقتصاد
وضع اللمسات الأخيرة على وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد

منجم غارا جبيلات: طافر تقف على تقدم أشغال استغلال المنجم

الشروق أونلاين
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منجم غارا جبيلات: طافر تقف على تقدم أشغال استغلال المنجم
ولاية تندوف (شبكات)
جانب من الزيارة.

وقفت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، اليوم الاثنين، 15 جوان، على تقدم أشغال استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، بولاية تندوف، وكذا على وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب فيرال، والتي تعرف اللمسات الأخيرة قبل دخولها حيز الخدمة.

ووفقا لما أفادت به ولاية تندوف، وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع المنجمية المهيكلة والاستراتيجية، أشرفت طافر على التجارب الاولية لمصنع معالجة خامات الحديد بعد ربطه بالكهرباء، حيث تم تنفيذ تجارب التشغيل بدون حمولة، تبعتها تجارب أخرى بحمولة، وهذا تمهيدا للدخول التدريجي في مرحلة الاستغلال.

كما قامت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر بمعاينة سير المشروع بمختلف مراحله وأجزاءه.

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