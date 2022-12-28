منزل ميسي الخرافي ببرشلونة.. هذه حقيقة الصور المتداولة

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها تعود لمنزل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء في المنشور الذي تضمّن صوراً لمنزل فاخر على شكل كرة قدم أن مهندساً معمارياً يدعى لويس دي غاريدو قام بتصميم “قصر” للاعب ليونيل ميسي في منطقة بالقرب من مدينة برشلونة الإسبانية.

وتابع المنشور أن المنزل كلّف نحو سبعة ملايين يورو لبنائه.

لكنّ هذه الصور ليست لمنزل حقيقي يمتلكه ميسي بل مجرّد تصميم.

فبالبحث عن اسم المهندس الذي ورد في الادّعاء المتداول لويس دي غاريدو يتبيّن أنه فعلاً مهندس معماري إسباني معروف له مؤلفات في مجال الهندسة الخضراء.

على ضوء ذلك، يرشد البحث عبر محركات البحث باستعمال اسمه إضافةً لاسم ميسي إلى مقالات عدة تتحدث عن تصميم أنجزه المهندس لمنزل للّاعب الأرجنتيني.

لكن بحثاً معمّقاً حول هذا المنزل يمكّن من العثور على حوار مصوّر أجراه موقع متخصص في مجال العقار مع المهندس لويس دي غاريدو تحدث فيه عن خصائص المنزل الذي صممه.

وقال الموقع الذي نشر الحوار سنة 2013 أن الأمر يتعلق بمشروع بحثي يدعى 33 BIP VIP ويهدف إلى إنشاء 33 مشروع منزل إيكولوجي لثلاث وثلاثين شخصية مؤثرة حول العالم من ضمنهم اللاعب ليونيل ميسي.

وبالفعل، يحيل البحث باستعمال عبارة 33 BIP VIP إلى نبذة مفصّلة عن المشروع منشورة على الموقع الخاص بالمهندس المعماري.

وفي تفاصيل هذا المشروع، يمكن العثور على أسماء 33 شخصية مشهورة كباراك أوباما وأنجيلا ميركل إضافة لميسي كشخصيات ستقدم لها تصاميم منازل خضراء هدية في أعياد ميلادهم.

وكان الادعاء بأن ميسي هو من كلّف المهندس لويس دي غاريدو بإعداد تصميم منزل له قد انتشر في مواقع عدة حول العالم خلال السنوات السابقة عقب نشر المقابلة التي أجريت معه سنة 2013، في هذا السياق أوضح المهندس المعماري للموقع نفسه أن ما حصل هو سوء فهم.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أرسل دي غاريدو التصميم لليونيل ميسي في مقر نادي برشلونة شهر تموز/ يوليو من سنة 2013 لكنه لم يحصل منه على أيّ ردّ.

المصدر: فرانس برس