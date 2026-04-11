منصب بيتكوفيتش والمنافس الودي الأخير لـ “الخضر”

تطرّق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، إلى المنتخب الوطني قبل شهرَين من انطلاق تظاهرة كأس العالم 2026.

وترأّس صادي أشغال الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، بِالمركز الوطني للجيش ببني مسوس بِالعاصمة.

وعلى هامش هذه المحطّة، أدلى الرجل الأول في اتحاد الكرة الجزائري بِتصريحات إعلامية، جاء في ثناياها أن هيئته عرضت على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تمديد العقد، الذي تنقضي مدته في جويلية المقبل بعد اختتام فعاليات كأس العالم.

وأضاف صادي أن التقني السويسري أبدى استعدادا لِمواصلة مهامه على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر”، في انتظار الاتّفاق لاحقا على بعض التفاصيل العالقة.

وبِخصوص “محاربي الصحراء”، فتنتظرهم مباراة ودّية ثانية وأخيرة بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يُعسكر زملاء رياض محرز. وذلك في العاشر من جوان المقبل.

وسيكون المنافس منتخبا ينتمي إلى منطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب)، وأشار صادي هنا إلى أنه لم يتأهّل إلى مونديال 2026.

وفي كأس العالم المقبلة، تُمثّل منطقة “الكونككاف” بِمنتخبات: أمريكا والمكسيك وكندا وبنما وهايتي وكوراساو. وهي فرق غير معنية بِمواجهة الجزائر ودّيا.

وقبل ذلك في الثالث من جوان المقبل، يتبارى رجال بيتكوفيتش مع المضيّف الهولندي ودّيا بِروتردام.