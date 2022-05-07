منصة “ألجكس” الرقمية لا تعمل في العطل والأعياد وخارج الدوام!

غضب وسط المستوردين وتحذيرات من أزمة الأدوات المدرسية

شرعت وزارة التجارة في منح رخص استيراد الأدوات المدرسية لـ41 متعاملا، بعد تجميدها لثمانية أشهر، ورغم الانفراج في منح الرخص، أكدت دراسة تقديرية للجنة الوطنية للتجارة الخارجية أن الأدوات المدرسية المستوردة التي تغطي 80 بالمائة من احتياجات السوق، لن تكون في الأسواق قبل شهر أكتوبر القادم، في حال مباشرة عملية التوطين هذا الأسبوع.

وانتقدت اللجنة بشدة المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات “ألجكس” التي لا تعمل في عطل نهاية الأسبوع وأيام العيد وتستقبل الملفات في الأيام الأخرى من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء فقط، وهذا ما يتعارض حسبها مع مساعي الدولة في تشجيع رقمنة تنظيم الاستيراد وتسريع دراسة ملفات المستوردين، في وقت تشهد فيه الجزائر نقصا في التموين بالكثير من المواد المستوردة.

وأكدت مصادر من اللجنة للشروق أن عملية استيراد الأدوات المدرسية تستغرق على الأقل ستة أشهر، منها شهر خاص بالتوطين البنكي، وشهران لطلب المنتج والحصول عليه من المصانع الصينية وشهران للنقل البحري وشهر آخر يتعلق بإجراءات التوطين والتوزيع، والمشكل حسب مصادرنا فأغلب المصانع الخاصة بالأدوات المدرسية تقع في مدن صينية تعاني من غلق تام بسبب تفشي فيروس كورونا وهذا ما يهدد بتعطيل عملية الاستيراد.

ولتفادي المزيد من التعطيل وتسجيل ندرة في الأدوات المدرسية مع الدخول المقبل، طالبت لجنة التجارة الخارجية في بيان لها السبت بضرورة تطوير المنصة الرقمية لـ”ألجكس” بعملها على مدار الساعة من دون توقف لامتصاص الضغط الكبير لمستوردي مختلف المواد الاستهلاكية، واختصار عملية التوطين البنكي من شهر إلى أسبوع، وسرعة دراسة ملفات المتعاملين التي لم يتم الرد على أي أحد منها من طرف مؤسسة “ألجاكس”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مخزون الأدوات المدرسية حاليا لا يكفي لتلبية الطلب، وهو ما يُنذر بندرة وارتفاع في الأسعار، علاوة عن ذلك فإن عدد الرخص الممنوحة في مجال استيراد الأدوات المدرسيّة حوالي 40 رخصة، واصفة إياه بـ”الضئيل”، واقترحت اللجنة منح رخص إضافية للمستوردين الذين يُقارب عددهم 142 مستوردا مختصا في الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، لتفادي أي ندرة وضبط الأسعار والقضاء على المضاربة.

وللوقوف على عملية تسجيل طلبات الاستيراد في المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات “ألجكس”، التي خولتها وزارة التجارة مسؤولية التحقيق في قائمة المواد المستوردة محليا، ومنح المستوردين رخصة ثانية للاستيراد، تفاجأنا أن المنصة متوقفة عن العمل أيام الجمعة والسبت ويومي العيد، وعند الدخول إليها من الموقع الرسمي لوزارة التجارة تستقبلك رسالة “نحن نستقبل طلباتكم من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء في أيام الأسبوع”..!