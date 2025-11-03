-- -- -- / -- -- --
الجزائر

منصة رقمية لإيداع طلب شهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات القضائية

الشروق أونلاين
ح.م
واجهة المنصة الجديدة

أطلقت وزارة العدل يوم الإثنين منصة رقمية جديدة لفائدة المتقاضين والمحامين، تتيح إيداع طلب شهادات عدم الطعن (عدم المعارضة، عدم الاستئناف، وعدم الطعن بالنقض) في الأحكام والقرارات القضائية النهائية.

وتهدف هذه الآلية الجديدة، حسب ما ذكره بيان لوزارة العدل، إلى “توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد، وتبسيط الإجراءات. وتجنيب المتقاضين والمحامين عناء التنقل إلى مقر الـجهة القضائية المختصة”.

“ويتعلق الأمر بشهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية العادية والإدارية”، يوضح ذات البيان. وللحصول على هذه الخدمة:

  • يقوم طالب شهادة عدم الطعن بالولوج إلى المنصة الرقمية لإنشاء حساب إلكتروني خاص به،
  • سيصله بعد ذلك رمز التأكيد (otp) في شكل رسالة نصية قصيرة (sms) إلى هاتفه، ليقوم بإدخال الرمز ثم التأكيد.
  • وباستخدام حسابه الإلكتروني، يمكن للمعني الولوج إلى الخدمة واختيار نوع الشهادة المراد طلبها (عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض)،
  • كما يقوم المعني بتحميل الوثائق اللازمة (على غرار محاضر التبليغ الرسـمي للحكم أو القرار) ويرسل الطلب.

وتتطلب الاستفادة من هذه الخدمة من المعني، أن يكون من بين أطراف القضية، أو يكون محاميا مؤسسا فيها. وفي هذه الحالة يتعين عليه تحميل رسالة التأسيس الخاصة به.

وتتيح المنصة لطالب الشهادة تتبع مآل طلبه، من خلال حسابه المنشأ سابقا. حيث يتلقى إشعارات إلكترونية عبرها.

وتتم معالجة الطلب على مستوى الجهة القضائية المختصة. وعند جاهزية الشهادة يتم إعلام المعني عبر المنصة، بالتقرب لتسلّمها من الجهة المصدرة لها.

