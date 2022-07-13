منظر للقمر “لا يُفوّت” في الجزائر.. ليلة هذا الأربعاء

مع غروب شمس يوم الأربعاء 13 جويلية، الموافق لـلـ 14 من شهر ذي الحجة القمري، سيظهر القمر في سماء عدّة دول على غرار الجزائر، بشكل أكبر وأكثر إشعاعا من المعتاد. في ما يعرف بظاهرة القمر العملاق.

وسيكون هذا “القمر العملاق” الأول من نوعه في الصيف الفلكي، الذي بدأ في 21 جوان الماضي. كما أنه التكرار الثاني وقبل الأخير للظاهرة، في العام الميلادي 2022.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق، عندما تتزامن مرحلة البدر مع اقتراب القمر من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجما مقارنة بالأيام العادية.

ظاهرة فلكية “استثنائية” في سماء الجزائر.. لن تتكرر قبل 100 عام

وفي 22 جوان 2022، رصدت في سماء الجزائر ظاهرة فلكية نادرة لم تتكرر منذ سنة 1997، حسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية.

وقال المركز في منشور على فيسبوك مساء الثلاثاء:”ستشهد سماء الجزائر فجر يوم الأربعاء، تقاربا فلكيا استثنائيا ورائعا بين 5 كواكب ساطعة مع القمر”.

وقد شكّلت كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل مع القمر، خطا مرئيا بالكامل في نهاية الليل، حسب ما أوضحه منشور المركز.

وأصبحت الكواكب المذكورة مرئية بالعين المجردة في الأفق الشرقي وجنوب الشرقي، ابتداء من الساعة 4:45 صباحا، حتى بزوغ ضوء النهار.

وكانت آخر مرة رُصدت فيها هذه الظاهرة الفلكية، في ديسمبر من العام 1997، ولن تتكرر حتى شهر نوفمبر 2124، أي بعد 102 عاما، يضيف المصدر.

بالتزامن مع ليلة الشك.. ظاهرتان فلكيّتان في السماء

وفي 30 أفريل 2022، كان هواة رصد الظواهر الفلكية، على موعد مرة أخرى، مع ظاهرتين فريدتين. وستتزامنان مع تحرّي المسلمين لهلال شهر شوال (ليلة الشك) أمسية السبت.

وحسب ما ذكرته مواقع متخصّصة، ستشهد مناطق من العالم ظاهرتين فلكيّتين في خلال 24 ساعة. بين يومي السبت 30 أفريل والأحد 1 ماي.

وتتمثّل الظاهرة الأولى في أوّل كسوف جزئي للشمس في العام 2022. أمّا الظاهرة الثانية فهي التقاء نادر بين كوكبي الزهرة والمشتري.

وحسب ما ذكره موقع “سبايس” ، ستكون رؤية الكسوف الجزئي ممكنة لسكان أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية.

في حين سيكون التقاء المشتري والزهرة على مسافة قريبة جدّا، مرئيا من جميع مناطق العالم، وفقا لوكالة “ناسا”.

وسيكون رصد هذه الظاهرة ممكنا في الجزائر فجر يوم الأحد، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وتتحرّى معظم دول العالم، على غرار الجزائر، هلال شهر شوال أمسية يوم السبت 30 أفريل التي توافق 29 رمضان (ليلة الشك).

في ليلة رمضانية.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء الجزائر

في 23 أفريل 2022، شهدت سماء الجزائر أمسية السبت الموافق لـ22 رمضان، ظاهرة فلكية فريدة. حسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وجاء في منشور للمركز على فيسبوك:”ستشهد سماؤنا في هذا الشهر الكريم، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب مع القمر”.

والكواكب التي ستكون على تقارب كبير مع القمر هي المشتري والزهرة والمريخ وزحل. وهذا أمسية السبت، عند الساعة 05:15 صباحا.

“ويمكن لهواة رصد الظواهر الفلكية، اغتنام الفرصة للاستمتاع بهذا المنظر، في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبي”. حسب المركز.

ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل

وكان هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة أخرى شهدتها سماء الجزائر، على غرار سائر الدول العربية، منتصف ليل الجمعة 22 أفريل.

وحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدّة السعودية، فقد وصلت ظاهرة “شهب القيثاريات” لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة، لتستمرّ طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.

وتتمثل “شهب القيثاريات” في زخّة من الشهب، يمكن رصدها بالعين المجردة. وهي تحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.