منظمة أولياء التلاميذ تحتج على احتجاز كشوف نقاط الفصل الأول

نددت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ باستمرار احتجاز كشوفات نقاط التلاميذ للفصل الأول إلى غاية الساعة، وهذا على إثر احتجاج الأساتذة ورفضهم تسليمها.

وتساءلت المنظمة في بيان لها عن العجز الذي يعرفه قطاع التربية في علاج وحل قضية ومشكلة تؤثر على مستقبل الأبناء، مشيرة إلى أن التلاميذ حرموا من كشوف نقاطهم للفصل الأول وهم على أبواب اختبارات الفصل الثاني.

وفي هذا الصدد، دعت المنظمة إلى تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إيجاد حل لهذا الإنشغال.