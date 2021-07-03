منظمة محامي العاصمة: مقاطعة العمل القضائي بمحكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع

اثر حجز مركبة محام كانت مركونة داخل موقف المحكمة

قررت منظمة محامي الجزائر العاصمة مقاطعة العمل القضائي على مستوى محكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع بداية من الأحد باستثناء الآجال، ومقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية إلى إشعار آخر، اثر حجز مركبة لمحام كانت مركونة داخل موقف محكمة الدار البيضاء.

وجاء في بيان المنظمة، السبت، “انه وعلى اثر الموقف الغريب الذي تم من خلاله التعامل مع قضية الحجز التعسفي لسيارة محام كانت مركونة بالجزء المخصص للمحامين، بمحكمة الدار البيضاء واتخاذ الأمر بوضعها بالمحشر بموجب تعليمة وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء يوم 30 جوان 2021 “.

وتابع البيان، فان مجلس منظمة محامي الجزائر العاصمة وفي اجتماعه الطارئ المنعقد بمكتب المنظمة بالمحكمة ذاتها بتاريخ 01 جويلية وبعد النقاش والتقييم قرر مجلس المنظمة بأن الواقعة تعتبر تكرس نظرة الاستعلاء والتسلط التي أصبحت تميز بعض المسؤولين في جهاز القضاء ونكران لهيئة الدفاع ورفض أن تكون شريكًا أساسيًا في هذا المرافق.

قرارات منظمة محامي الجزائر العاصمة:

1-مقاطعة العمل القضائي على مستوى محكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد 04 جويلية 2021 باستثناء الآجال.

2-مقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية إلى إشعار آخر.

3-اتخاذ التدابير الملائمة بخصوص الحجز التعسفي الذي طال سيارة أحد المحامين التي كانت مركونة بالمرفق العام، موقف السيارات بمحكمة الدار البيضاء.

4-وقف العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل المحاكم التابعة له ليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 باستثناء الآجال.

5-وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 6 جويلية على الساعة العاشرة صباحا مجلس قضاء الجزائر.

6-توقيف العمل بالمساعدة القضائية برمتها إلى إشعار آخر.

7-عقدة ندوة صحافية لنقيب المحامين بخصوص حقيقة أوضاع حقوق الدفاع.

8-مخاطبة أعلى سلطة للبلاد لوضعه في الصورة الحقيقية حول الخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق الدفاع.

وقرر المجلس الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة للمتابعة واتخاذ القرارات على ضوء التطورات.