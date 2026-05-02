منظمة منتجي النفط الأفارقة تجدد دعمها لـ”أوبك”

جددت أمانة منظمة منتجي النفط الأفارقة دعمها وتضامنها مع منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، داعية الدول الأعضاء، خاصة المنضوية أيضا في المنظمة، إلى تعزيز التزامها باستقرار سوق النفط العالمية والحفاظ على التماسك والثقة والانخراط الفعال داخلها.

وأفادت المنظمة، في بيان لها، أنها درست وضع سوق النفط العالمي الذي يتسم بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب التحولات الهيكلية في قطاع الطاقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين المنتجين.

وأكدت المنظمة الإفريقية الدور المحوري الذي تضطلع به “أوبك” في استقرار السوق النفطية العالمية وتعزيز الحوار المسؤول بين الدول المنتجة، مشيدة بجهودها في دعم استقرار الأسواق وتشجيع الاستثمار طويل المدى في مختلف مصادر الطاقة.

واعتبرت أن التزام الدول الأعضاء داخل “أوبك” يشكل عاملا أساسيا في تحقيق التماسك وضمان قابلية التنبؤ في السوق النفطية العالمية، في ظل التحديات الراهنة.

وأشار البيان في ختامه إلى أن دعم “أوبك” لا يمثل مجرد تضامن مؤسساتي، بل يعد مسؤولية جماعية تهدف إلى تعزيز استقرار الطاقة على المستوى الدولي.