قبيل أيام معدودة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تلقى الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان ضربة موجعة إثر قرار السلطات الأمريكية منعه من دخول أراضيها، مما أدى إلى استبعاده رسمياً وبشكل نهائي من إدارة مباريات البطولة العالمية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أرتان لن يكون قادراً على المشاركة في أي من مباريات المونديال أو حضور التدريبات والمعسكرات الخاصة بالحكام، عقب خطوة الحظر الأمريكية التي جاءت على الرغم من إدراج اسمه مسبقاً ضمن القائمة الرسمية النهائية للحكام المعتمدين لإدارة المونديال؛ حيث يُعد الحكم الصومالي أول حكم ساحة من بلاده يتم اختياره وتأهيله تاريخياً لإدارة مباريات في المحفل العالمي، وهو ما جعل قرار استبعاده القسري يمثل صدمة كبرى ومخيبة للآمال في الأوساط الكروية الصومالية والإفريقية على حد سواء.

​ورغم أن السلطات الأمريكية لم تصدر في البداية أي توضيحات أو مبررات رسمية بشأن أسباب المنع الفجائي، إلا أن إدراج الصومال ضمن الدول الخاضعة لقيود سفر مشددة إلى الولايات المتحدة أثار تكهنات واسعة حول ارتباط القرار بهذه الإجراءات الإدارية والسياسية المعقدة. ومن جانبه، عبّر سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع بوزارة الشباب والرياضة الصومالية، عن أسفه الشديد وحزنه لهذا القرار المجحف، مؤكداً أن استبعاد أرتان لا يقتصر على الجانب المهني والرياضي فحسب، بل يثير تساؤلات أوسع وأعمق حول العدالة وتكافؤ الفرص في منظومة كرة القدم العالمية.

وأوضح المسؤول الصومالي أن الحكم البالغ من العمر 34 عاماً كان يمتلك بالفعل تأشيرة دخول سارية المفعول، قبل أن يتم توقيفه ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية وإعادته مباشرة إلى مدينة إسطنبول التركية حيث كان يقيم ويستعد للبطولة.

​وفي أول تعليق رسمي له على هذه الواقعة الصادمة التي تسبق انطلاق منافسات كأس العالم 2026 بأيام قليلة، قال الحكم عمر عبد القادر أرتان في تصريحات خص بها وكالة فرانس برس: “على الرغم من الظروف الصعبة والسيئة التي أمرّ بها حالياً، فإنني في مزاج إيجابي وأركز تماماً على التحديات والفرص المقبلة في مسيرتي التحكيمية”. واختتم أرتان تصريحاته بالقول: “أود أن أشكر عائلة كرة القدم الدولية على رسائل الدعم والتضامن التي وصلتني، وأتمنى لزملائي الحكام كل التوفيق والنجاح خلال مواجهات المونديال، وأتطلع بشوق إلى الانضمام إليهم مجدداً في المسابقات والبطولات الدولية المستقبلية”، لتنتهي بذلك آمال الحكم الصومالي في كتابة فصل تاريخي جديد على أكبر مسرح كروي في العالم نتيجة حسابات التأشيرات المعقدة.