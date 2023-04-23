منع سير المركبات المزعجة والدراجات النارية ليلا.. الدرك الوطني يوضح

ستكون الدراجات النارية ذات المحركات ما فوق الـ 125 سنتيمترًا مكعبًا، إضافة إلى المركبات التي تصدر أصواتًا عالية، ممنوعة من السير بين العاشرة ليلاً والثالثة صباحًا بدءاً من هذا الأحد.

وأكّد الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الأحد، أنّ هذه المركبات ستكون ممنوعة من السير بين العاشرة ليلاً والثالثة صباحًا بدءاً من هذا الأحد.

وفي تصريحات بثتها القناة الإذاعية الأولى، أوضح بوشحيط أنّ الإجراء أتى بموجب القرارين الصادرين عن والي العاصمة، حيث نصّ الأول على منع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركاتها الـ 125 سنتيمترًا مكعبًا ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً (22.00 سا) وإلى غاية الثالثة صباحًا (03.00 سا).

فيما تضمّن القرار الثاني منع سير السيارات التي تسبب أصواتها إزعاجًا للمارة والساكنة، والتي عرفت إدخال تعديلات عليها بدون موافقة الخبراء.

وشدّد بوشحيط على أنّ القرارين الخاصين بالدراجات النارية والمركبات المزعجة، سيتم تطبيقهما ابتداءً من هذا الأحد، وكل مخالف للقرارين ستوضع مركبته في المحشر لمدة ثمانية أيام، وفي حال تكرار المخالفة، سيتمّ رفع المدّة إلى 15 يومًا مع تحمّل تكاليف المحشر.