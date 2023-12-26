منها الاكتئاب والتوتر.. 11 سببا وراء رؤية الكوابيس

يعاني الكثير من الأشخاص من الكوابيس أو الأحلام المزعجة التي تسبب لهم توترا واضطرابات نفسية شديدة خاصة إذا كانوا يتوقعون تحققها في الواقع.

ويرجع علماء النفس أسباب الكوابيس إلى عدة عوامل نفسية وجسدية وخارجية، مثل فقدان شخص عزيز، أو تناول أدوية معنية، أو النوم على مرتبة غير مريحة.

ومن بين الأسباب الأخرى، ما يأتي ذكره في هذه المقال:

مشاكل في العلاقات الشخصية

تدفع الحاجة الفطرية إلى أن نكون قريبين من الآخرين، عندما تتفكك هذه العلاقات المهمة، يمكن أن تترك لدينا مشاعر سلبية تؤدي إلى الكوابيس.

ضغوط مالية

عند مناقشة أسباب الكوابيس، يجب علينا أن ندرك أن الضغوط المالية الشديدة تأتي على رأس قائمة الأسباب المحتملة.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن القلق بشأن تراكم الديونودفع الفواتير الأساسية مثلا يمكن أن تنجم عنهم االأحلام المزعجة.

وفاة شخص عزيز

اعتمادا على عمر الفرد وبعض العوامل النفسية، فإن الحزن على فقدان شخص عزيز يمكن أن يخلق مشاعر عميقة من الذعر والعزلة والهجر وبالتالي رؤية الكوابيس.

اضطراب ما بعد الصدمة

اضطراب ما بعد الصدمة هو شكل من أشكال الاضطراب المرتبط بالتوتر والذي يؤثر غالبا على أولئك الذين مروا بصدمة شديدة.

فالصدمة تعطل قدرة العقل على الشعور بالأمان أثناء النوم ويمكن أن تؤدي إلى أحلام قوية مليئة بالحيوية تعمل على إثارة ذكريات الماضي.

تناول الأدوية

مضادات الاكتئاب، ومضادات الميكروبات، ودواء ضغط الدم، وغيرها من الأدوية يمكنأن تحدث تغيرات كيميائية في الدماغ وهومايؤدي إلى الكوابيس.

اضطرابات النوم

يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم أيضا إلى تكوين كوابيس مستمرة لدى بعض الأشخاص.

فمتلازمة تململ الساقينوانقطاع النفس أثناء النوم مثلا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي التسبب في رؤية الكوابيس، بحسب موقع sweetzzzmattress.

الإكثار من تناول الطعام قبل النوم

يمكن أن تؤدي تجربة الزيادة المفاجئة في عملية التمثيل الغذائي إلى إطلاق إشارات إلى مناطق معينة من الدماغ يمكن أن تؤدي إلى أحلام غير سارة.

استخدام الهاتف والحاسوب قبل النوم

أثبتت الأبحاث أن استخدام الهاتف الذكي والحاسوبقبل وقت النوم يتعارض مع عملية النوم الطبيعية،ويمكن أن يؤدي إلى كوابيس مزعجة.

التوتر والاكتئاب

يتسبب التوتر في إفراز الجسم لهرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما قد يؤدي إلى الكوابيس المزعجة.

كما تتسبب الحالة المزاجية السيئة الناتجة عن الاكتئاب إلى رؤية أحلام مزعجة تجعل الرائي يدخل في دوامة من الخوف بسبب ما يراه في المنام.

كتب وأفلام مخيفة

قراءة كتاب تحمل تفاصيل مخيفة أو مزعجة أو مشاهدة فيلم رعب يمكن أن يسبب الكوابيس، خاصة إذا تم ذلك قبل النوم مباشرة.

استخدام المرتبة الخاطئة

يمكن أن تؤثر قلة النوم بشكل مستمر على جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن خلق الضغط على العمود الفقري يمكن أن يسبب اختلالات خطيرة في الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

هذه الاختلالات العصبية يمكن أن تؤدي إلى الألم ويمكن أن تؤدي إلى تطور الكوابيس المزمنة، وفقا لموقع webmd.