منها تقوية البصر.. تعرّف على 11 فائدة صحية لليقطين

اليقطين هو نبات صحي، يحتوي على الكثير من الفوائد لكونه غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تتركز معظم الفوائد الصحية لليقطين على محتواه من الألياف والمغذيات الدقيقة، بما في ذلك البيتا كاروتين وفيتامين (أ).

نسبة عالية من الفيتامينات

يحتوي اليقطين على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بينما يعتبر منخفض السعرات الحرارية.

كما يُعد مصدرا للبيتا كاروتين، وهو كاروتينويد يحوله الجسم إلى فيتامين(أ).

مضادات الأكسدة

غني بمضادات الأكسدة ألفا كاروتين، بيتا كاروتين، بيتا كريبتوكسانثين وغيرها الكثير، والتي قد تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

تعزيز المناعة

مليء بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة، وتشير الدراسات إلى أن فيتامين (أ) يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات.

تقوية البصر

يحتوي اليقطين على الكثير من العناصر الغذائية التي تم ربطها ببصر قوي مع تقدم الجسم في العمر.

وكشف تحليل 22 دراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البيتا كاروتين لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بإعتام عدسة العين، وهو سبب شائع للعمى.

خسارة الوزن

يحتوي اليقطين على أقل من 50 سعرة حرارية لكل كوب، ويتكون من حوالي 94٪ من الماء.

لهذا يعتبر من الأطعمة الصديقة لخسارة الوزن لأنه يمكناستهلاك كمية أكبر منه مقارنة بمصادر الكربوهيدرات الأخرى، مثل الأرز والبطاطس.

مضاد للسرطان

يحتوي على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة، وترتبط هذه المركباتلتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة والحنجرة والبنكرياس والثدي.

صحة القلب

يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم، وفيتامينسي، والألياف، ومضادات الأكسدة، التيتم ربطها بفوائد صحة القلب، وفقا لموقع healthline.

مصدر كبير للبروتين

توفر حصة واحدة من اليقطين 4% من قيم البروتين اليومية الموصى بها، وهو مفيد جدا لمن لا يتناولون اللحوم.

يساعد في علاج الصلع

يشجع البديل الطبيعي لزيت بذور اليقطين نمو الشعر عن طريق منع عملية الجسم في إنتاج هرمون معين يؤدي إلى تقليص بصيلات الشعر.

التئام الجروح والحروق

أظهرت الاختبارات التي أجريت على حروق الدرجة الثانية على الفئران، أن زيت بذور اليقطين له تأثير إيجابي على التئام الجروح عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين بنسبة 65%.

مفيد للبشرة

خصائص اليقطين يمكن أن تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بالإضافة إلى أن اللب هو عنصر شائع في أقنعة الوجه الطبيعية التي تجعل البشرة تبدو أكثر نضارة وشبابا.