من أوكسفورد.. عميد جامع الجزائر يدعو إلى استلهام إرث الأمير عبد القادر لبناء السلام

دعا عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، إلى اعتماد الإرث القيمي والروحي للأمير عبد القادر الجزائري كمنظور عالمي لبناء السلام، وذلك خلال محاضرة ألقاها في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية يوم أمس الإثنين، تحت عنوان “إرث الأمير عبد القادر في بناء السلام في عالم ممزق”.

وأكد الشيخ القاسمي أن العالم، في ظل ما يشهده من أزمات متفاقمة، في أمسّ الحاجة إلى استلهام النماذج التاريخية الملهمة، مشددًا على ضرورة اعتبار الأمير عبد القادر “سفيرًا عالميًا للسلام الإنساني الشامل”، بالنظر إلى ما مثّله من قيم سامية في العدالة والتسامح والدفاع عن الكرامة الإنسانية.

وأوضح أن استحضار تجربة الأمير لا يجب أن يُختزل في الماضي الاستعماري، بل يجب أن يكون مدخلًا حيويًا لفهم الحاضر واستشراف مستقبل قائم على الرحمة والتعايش، مشيرًا إلى أن الأمير عبد القادر “لم يكن مجرد قائد مقاومة، بل رجل دولة ومفكر وصوفي، جمع بين شجاعة المحارب وبصيرة الفيلسوف”.

وسلط عميد جامع الجزائر الضوء على ما وصفه بـ”الجهاد العادل” الذي مثّله الأمير، القائم على الدفاع عن الحرية والكرامة، بعيدًا عن الكراهية أو السعي للهيمنة، موضحًا أن احترامه لحقوق الأسرى والمدنيين أكسبه تقدير خصومه قبل حلفائه، وهو ما تؤكده المواقف العالمية من شخصيته، لا سيما تكريمه من قبل الملكة فيكتوريا، السلطان العثماني، والملك نابليون الثالث.

وأشار القاسمي إلى الدور البارز الذي لعبه الأمير عبد القادر في إنقاذ آلاف المسيحيين خلال فتنة دمشق عام 1860، معتبرًا هذا الموقف تجسيدًا عمليًا لفهمه الإنساني العميق للدين، كمصدر للرحمة والعدل.

وفي ختام محاضرته، شدد المتحدث على أن “إرث الأمير عبد القادر ليس ملكًا حصريًا لأمة دون أخرى، بل هو رصيد مشترك للإنسانية جمعاء”، داعيًا إلى إدماجه في المناهج التعليمية ومبادرات الحوار الحضاري، لمواجهة “الخطر الداهم المتمثل في فقدان الثقة والانقسام العالمي”، مؤكدًا أن “السلام العادل يبدأ من سلام النفس”.

وقد عرفت المحاضرة حضور نخبة من رموز الفكر والدين في بريطانيا، من جامعات أوكسفورد وبيرمنغهام وغيرها، في إطار جهود مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية لتعزيز قيم التفاهم والتواصل بين الحضارات.

عميد جامع الجزائر يحاضر في جامعة أوكسفورد حول إرث الأمير عبد القادر

يُلقي عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، اليوم الإثنين، محاضرة بمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية التابع لجامعة أوكسفورد، ستتناول جوانب من إرث الأمير عبد القادر، مركزة على أبعاده المقاومة وصناعته للسلام.

وحسب بيان لجامع الجزائر، فإن هذه المحاضرة تأتي بدعوة رسمية من المركز، في إطار سلسلة الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها.

وقد غادر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني الجزائر العاصمة أمس الأحد، متوجهاً إلى لندن، حيث كان في استقباله بمطار هيثرو الدولي سفير الجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، نور الدين يزيد، ومساعدوه.

وسيشهد اللقاء العلمي إقبالاً من الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية والتاريخية، حيث سيسلط العميد الضوء على الفكر الإصلاحي للأمير عبد القادر ودوره في مقاومة الاستعمار وترسيخ مبادئ السلم والحوار الحضاري.