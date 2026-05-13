من باريس إلى خراطة… شباب الجالية يجدد العهد مع الوطن

"شعبة الآخرة" تبوح بأسرارها

في مشهد وطني مهيب، يفيض بمشاعر الانتماء، وبنبرة تعكس عمق الروابط الوجدانية التي تجمع الجزائر بأبنائها وراء البحار، أسدلت ولاية بجاية الستار على فعاليات برنامج زيارة وفد شباب الجالية الوطنية بالخارج، التي جرت ضمن تظاهرة “قافلة الذاكرة الوطنية”، هذه المبادرة التي جاءت تحت إشراف وزارة الشباب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب ومسجد باريس الكبير، لم تكن مجرد فسحة سياحية، بل تحولت إلى رحلة وجدانية لربط 56 شابا وشابة من مغتربينا بجذورهم الضاربة في عمق التاريخ.

وقد انطلقت الرحلة من فلسفة الدولة الرامية إلى ترسيخ قيم الذاكرة الوطنية لدى الأجيال الجديدة، حيث استقبلت الولاية الوفد بحفاوة رسمية على مستوى قصر الأميرة بأوقاس تحت إشراف الأمين العام للولاية وبحضور إطارات قطاع الشباب والرياضة والثقافة، لتؤكد الدولة الجزائرية أن ابن المغترب يظل في قلب اهتمامات وطنه الأم مهما بعدت المسافات.

المحطة الأكثر تأثيرا كانت في مدينة خراطة التاريخية، هناك حيث تنطق الصخور ببطولات الأجداد، حين وقف الشباب بساحة “شعبة الآخرة”، ذاك الشاهد الحي على بشاعة مجازر 8 ماي 1945، في وقفة ترحم صامتة أمام تضحيات الشهداء، وفي هذه اللحظات المؤثرة، عبر أحد الشباب المشاركين عن مشاعره والدموع تغالب عيناه قائلاً “كنا نسمع عن مجازر الثامن ماي في الكتب والقصص، لكن الوقوف هنا في هذا المكان الوعر يجعلنا ندرك حجم التضحيات الجبارة التي قدمها أجدادنا لنعيش نحن اليوم برؤوس مرفوعة في كل العالم”، بينما أضافت شابة أخرى: “هذه الزيارة غيرت نظرتي تماما.. لقد جئت لأكتشف جمال بجاية والجزائر، لكنني وجدت نفسي أكتشف هويتي الحقيقية، وأشعر بفخر لا يوصف لكوني أنتمي إلى هذا الشعب العظيم الذي واجه الاستعمار بكل شجاعة”.

وفي ذات السياق، صرح شاب آخر من الوفد القادم من فرنسا قائلاً: “إن الوقوف في ساحة 8 ماي بخراطة جعلني أشعر بقشعريرة تسري في جسدي… إنها لحظة مواجهة مع الذات ومع التاريخ، والآن أدركت أن مسؤوليتنا كشباب في الخارج هي الدفاع عن صورة هذا الوطن الذي دفع ضريبة غالية جدا من أجل سيادته”.

الجذور… ليست مجرد كلمة في جواز سفر

ولم تقتصر الرحلة على الجانب الوجداني فحسب، بل كانت اكتشافا لكنوز بجاية الطبيعية، حيث انبهر الوفد بسحر شلالات كفريدة، وعاشوا لحظات من الذهول أمام عظمة الخالق في مغارة أوقاس الجيولوجية التي تعود لآلاف السنين، وفي قلب مدينة بجاية، كانت “القصبة” العتيقة تفتح أبوابها لتحكي قصص الحضارات المتعاقبة، تلتها جولة في فضاء “نسيم البحر” حيث عانق الشباب زرقة المتوسط، وصرح أحد الشباب المغتربين خلال جولته بالقصبة قائلاً: “الجزائر تملك مقومات سياحية وتاريخية تفوق ما نراه في أوروبا، وما نحتاجه اليوم هو أن نكون نحن سفراء لهذا الجمال في الخارج، لننقل الصورة الحقيقية لبلدنا وما يزخر به من ثراء حضاري”، كما أردفت مشاركة أخرى وهي تتابع الشروحات التاريخية بالمتحف “لقد أدهشني هذا المزيج الفريد بين الجمال الطبيعي والعمق التاريخي، وأعتقد أن كل شاب جزائري في المهجر يجب أن يزور هذه المواقع ليدرك أن جذوره ليست مجرد كلمة في جواز سفر، بل هي حضارة وتاريخ ممتد لآلاف السنين”.

من جانب آخر، فقد تعزز الجانب المعرفي بزيارة “متحف المجاهد”، حيث طاف الشباب بين أجنحة التاريخ، مطلعين على وثائق ومقتنيات نادرة توثق الكفاح المسلح، كما شهد البرنامج جلسة أدبية تفاعلية قام خلالها كاتب محلي بتوقيع مؤلفاته للشباب كهدية رمزية، حيث علق أحد الحاضرين بالقول: “إن حصولنا على كتب موقعة من كتاب جزائريين هو جسر ثقافي هام، يجعلنا نحمل فكر وطننا معنا أينما ذهبنا”.

واختُتمت هذه التظاهرة الوطنية الكبرى بمأدبة عشاء بقصر الأميرة لأوقاس، جرت في أجواء عائلية دافئة، إذ تم بالمناسبة تقديم هدايا تقليدية تذكارية تعكس أصالة تراث المنطقة، لتنتهي السهرة بتعقيد العزم من طرف الشباب الذين أكدوا في تصريحاتهم الختامية أنهم سيعودون إلى ديار غربتهم بروح جديدة، حاملين أمانة الشهداء في قلوبهم، ومؤكدين أن “قافلة الذاكرة” قد نجحت في غرس بذور الوفاء للوطن في نفوس جيل لا ينسى جذوره أبدا، وهو ما لخصه أحد الشباب في كلمته الأخيرة قائلا: “الجزائر ليست مجرد بلد نزوره في العطل، بل هي الكرامة التي نمشي بها بين الأمم، وسنظل أوفياء لهذا العهد”.